Feijóo se aleja del "váyanse a otro lado a abortar" de Ayuso: "Mi posición es clara"

"Sobre el aborto mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes". Con estas palabras, incluidas en un comunicado más extenso, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha querido salir al paso de las polémicas declaraciones de su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien esta mañana rechazó la creación de un registro de sanitarios objetores a practicar abortos, como así marca la ley. "¡Váyanse a otro lado a abortar!", llegó a espetar Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Aunque gran parte del comunicado hecho público en redes sociales por Feijóo se dedica a atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no cita en ninguna ocasión a Isabel Díaz Ayuso, es obvio que el presidente del PP no ha tenido más remedio que alejarse de la posición de la presidenta regional, sobre todo después de que el propio Sánchez anunciase que "el Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid". "Si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional", dijo Sánchez.

En su comunicado, Feijóo ha utilizado, no obstante, el tema del aborto para sacar a relucir de nuevo los casos de corrupción que rodean al presidente del Ejecutivo. "Volver 50 años atrás es meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto y no hacer nada por las miles de mujeres que hoy quieren tener un hijo y no pueden, entre otras cosas porque un Gobierno corrupto se ha gastado el dinero en prostitución en lugar de ayudar a los jóvenes a prosperar y poder construir una familia", ha publicado el líder del PP, quien ha añadido: "Pedro Sánchez está agotado política y moralmente. Acorralado por la corrupción y por su falta de rumbo, recurre a maniobras desesparadas para sobrevivir unos meses más". En este punto, Feijóo ha sacado a colación incluso el genocidio en Gaza. "Como se vislumbra la paz en Gaza, necesita otra cosa", ha señalado.

La líder regional del Partido Popular se pronunció así después de que esta semana recibiera una carta del Gobierno en la que daba a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid un plazo de tres meses para crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto. Según un informe del Ministerio de Sanidad adelantado por el diario El País, estas cuatro comunidades incumplen el requisito legal. Tras la carta, Aragón, Asturias y Baleares se comprometieron a rectificar, no así Madrid.

Según Sanidad, en la Comunidad de Madrid se realizaron el año pasado 86 abortos en centros públicos, lo que representa tan solo un 0,47% de todos los practicados en la región, lo que demuestra que la práctica totalidad se produce en centros privados.

La ley del aborto recoge la necesidad de crear un registro de objetores con la finalidad de que todos los servicios sanitarios puedan organizarse para cumplir con la normativa. "A efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación se creará en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo", fija el articulado de la norma.