Rosa Villacastín no sale de su estupor tras escuchar esta frase de Carlos Mazón en su discurso de dimisión

Carlos Mazón ha dimitido de su cargo como presidente de la Comunidad Valenciana y lo ha hecho con un discurso polémico que no ha convencido a casi nadie. Sin pronunciar la palabra "dimisión", el dirigente del PP ha dejado en manos de su partido y de Vox la elección de su sustituto.

"Apelo a la responsabilidad de esa mayoría parlamentaria para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Les aseguro que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Pero ya no puedo más. (...) Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat", ha llegado a decir Mazón.

También ha aprovechado el dirigente valenciano para criticar al Gobierno de España por no haber, según sus propias palabras, prestado ayuda al pueblo valenciano los días posteriores a la tragedia de la DANA, de la que se ha cumplido ya un año.

Ha acusado al Gobierno y a la izquierda de llevar a cabo "una campaña brutal en la que no se ha escatimado en gastos para llamarme asesino. Han llegado a decir que estuve de cumpleaños, de comida con políticos y con el móvil apagado, llegando a decir que yo estuve evitando mandar la alerta para de nuevo, mostrar la peor cara de la izquierda: aprovechar la muerte para hacer política".

Rosa Villacastín, indignada

"Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno", tanto por "la información errónea" del 29 de octubre, el día de la DANA, como en el retraso en la ayuda y la "pésima reconstrucción".

Estas alusiones al Gobierno de España han indignado sobremanera a la periodista Rosa Villacastín, que ha sido tajante a la hora de calificar su comparecencia.

"Hay que ser golfo para que Mazon culpabilice al Gobierno Central de la DANA", ha sentenciado tajante Villacastín en X, logrando cientos de reacciones en muy pocos minutos.

En otro tuit ha dicho: "Mazón es un sinvergüenza, y su gemelo Feijóo, mucho más. Qué pensarán las pobre familiares de las víctimas, lo que habrán sufrido escuchando un relato en el que todo lo ha hecho él. Empezar por su llamada al Rey, pero que no se ha ocupado de ellas".