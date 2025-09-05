Rufián arrasa con su reacción a lo que ha dicho Ayuso delante de Feijóo y eso que no dice ni una palabra

Rufián y Ayuso tienen un rifirrafe en X por el uso del castellano.

Curioso momento el que se ha vivido este viernes durante un acto del PP de Madrid en el que han hablado Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. El PSOE de Madrid ha puesto en circulación un vídeo manipulado donde parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid menciona la palabra "narcos" y el presidente del PP reacciona.

Sí que menciona Ayuso la frase concreta: "Es que star tanto con los narcos y con Zapatero, quieras o no, siempre deja a uno un poquito trastocado y alejado de lo que es la democracia".

"Tenemos a un presidente ha decidido ir al choque contra todo. Y esto es manual de estilo en cualquier dictadura", ha afirmado también ante representantes del PP madrileño y de Feijóo.

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha sido uno de los políticos que ha compartido el momento simplemente añadiendo "¯\_(ツ)_/¯", logrando miles y miles de reacciones en muy pocos segundos.

Este momento ha dado que hablar por usar la palabra "narcos" ante Feijóo, cuyas fotos con el narcotraficante Marcial Dorado le han costado más de un disgusto político, sobre todo en política nacional.

No es lo único que tocado Ayuso en su intervención de apertura el curso político en Arganda del Rey. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparado las protestas a favor de Gaza durante la undécima etapa de La Vuelta con el atentado de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. "Van contra la única democracia liberal de Oriente Próximo", ha llegado a decir.

Feijóo, en su turno de palabra, se ha deshecho en elogios en favor de Ayuso: "Yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos gusta bastante más la presidenta Ayuso que ha venido mejor que nunca".

"España tiene que cerrar las puertas a aquellos que no aceptan las leyes españolas, que no cumplen las leyes españolas o que vienen a delinquir", ha dicho también en unas palabras que podría haber dicho Vox.