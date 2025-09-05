Esta frase que pronuncia Ayuso delante de Feijóo no pasa desapercibida: ya es de lo más comentado del día

En el acto político del Partido Popular en Arganda del Rey—Madrid—, Isabel Díaz Ayuso ha hablado largo y tendido sobre la actualidad, comparando las protestas a favor de Gaza durante la undécima etapa de La Vuelta con el atentado de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. No ha pasado desapercibida una frase que ha pronunciado delante del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

"Es que star tanto con los narcos y con Zapatero, quieras o no, siempre deja a uno un poquito trastocado y alejado de lo que es la democracia", ha verbalizado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El PSOE de Madrid ha destacado este momento, convirtiéndolo en uno de los más comentados del día. Sin embargo, en el tuit publicado en su perfil oficial, han recortado la parte en la que Ayuso menciona a Zapatero. Además, al final del vídeo enfocan a Feijóo, pero no se trata del momento después de que se mencionase lo de los narcos, sino que pertenece a otro momento del acto.

Aun así, ha llamado la atención la mención del narco, recordando el vínculo de Feijóo con Marcial Dorado. Las reacciones han empezado a surgir sin parar: "Ayuso poniendo en evidencia al Feijóo de los paseos con un narco. Lo de Feijóo es patético. Hasta los suyos se mofan de él. ¿Quién manda en el PP? Ayuso". Las redes sociales han recordado el vínculo de Feijóo con Marcial Dorado y su famosa foto en un barco.

Por otro lado, Ayuso ha agradecido a Feijóo su ausencia en la apertura del año judicial y le ha defendido, reprochando a los que exigen "respeto institucional los que no respetan la Corona, la bandera, la Constitución, el Parlamento ni el Poder Judicial".

Feijóo también se ha excusado ante el rey Felipe VI por no acudir a la apertura del año judicial: "Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena dana, el que no le manda ministros de jornada en sus viajes, quien le falla al jefe del Estado es el que le hace estar sentado al lado del fiscal procesado".