Rufián enseña cómo fue realmente el choque con Federico Trillo que lo ha convertido en un héroe de la Generación Z

"¿De quién? De la UDEF. ¿De quién? De la UDEF". Y así hasta el infinito. Son miles los trends que hay en TikTok con un fragmento en una comisión de investigación del Congreso entre Rufián y Trillo.

Ahora, el diputado de ERC ha pinchado el globo en TikTok y ha explicado cómo fue realmente ese momento que ha hecho famoso a Rufián entre la Generación Z y ha convertido ese momento en meme.

Tal y como se puede ver en el vídeo, Trillo sólo dijo una vez por quién le estaba preguntando. El exministro de Defensa Federico Trillo compareció en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP.

El vídeo que se ha hecho viral fue obra de El Intermedio que el 15 de julio de 2025 emitió en su programa uno de sus famosos vídeos manipulados donde se recopilaban varios de los choques de Rufián con Trillo.

"En realidad lo de la UDEF fue así", ha dicho el propio Rufián en el vídeo, que se ha llenado de respuestas en tono de humor diciendo que ese vídeo sí que está manipulado y que ha quitado las 15 veces que Trillo le pregunta por la UDEF.