Ruth Lorenzo, de madre mormona, opina tajante sobre la religión en el disco de Rosalía

La cantante Ruth Lorenzo ha concedido una entrevista a El Mundo en la que contado una faceta suya un poco desconocida: la importancia que ha tenido la religión en su vida desde que era pequeña.

La representante de España en Eurovisión en 2014 nació en Murcia pero se mudó a Utah, en Estados Unidos, porque su madre se hizo mormona. "He tenido una vida curiosa. Tengo un amigo que me lo dice todo el tiempo: 'Tía, cuando le venda esto a Netflix, van a flipar'", le ha explicado a Iñako Díaz-Guerra.

Y ha añadido: "He tenido una madre diferente y una historia poco habitual, con sus cosas mejores y peores, pero me alegro de que haya sido así. Conozco gente que nació en el mismo edificio donde ahora vive y que no se ha movido del barrio donde están. Yo he tenido otro tipo de vida llena de historias, de aventuras, de risas y de lágrimas. De todo".

Jóvenes y religión

En cuanto a los mormones y la poligamia ha explicado ya no se dejan llamar mormones "precisamente para huir de esa asociación a la poligamia": "Son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y ya sólo un sector pequeño, que se escindió, permite la poligamia".

Su familia, ha explicado, no pertenece a esa parte "pero es cierto que todas las religiones parten de que Dios es un hombre y la mujer es la pecadora a la que hay que mantener en el camino correcto a base de que no opine y siga el liderazgo masculino".

"Por eso, todo este boom religioso que está surgiendo me preocupa", ha expresado. El periodista ha sacado aquí el tema de la religión en los jóvenes que parece que está en auge.

"Sí, y es muy peligroso porque las instituciones religiosas existen para mantener al pueblo oprimido y dormido. Yo sí he vivido la religión y sé lo que es estar dentro", ha señalado para después opinar de Lux, el nuevo disco de Rosalía.

"Y esto no tiene que ver con Rosalía llevando una idea a un concepto artístico y que cada uno que lo interprete como quiera, que siempre se ha hecho y es totalmente lícito", ha dicho del nuevo trabajo de la catalana.

"El problema es que veo mucho en la gente joven la confusión que da la ignorancia. Si tú no has vivido bajo el yugo de una religión, no puedes romantizar eso. Es como el que romantiza la idea de Franco, que también los hay. Pregunta al señor de 80 años, a ver qué te cuenta. Sólo el que lo ha vivido puede saber lo que significa y yo, con la religión, lo sé. Debemos dejar de pensar en el pasado y caminar hacia el futuro. Es momento de evolucionar, no de involucionar", ha sentenciado en El Mundo.