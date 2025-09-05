Ryanair se burla de la nueva canción de Sergio Ramos y el futbolista les lanza este palo de lo más inesperado

El salto a la música del futbolista Sergio Ramos es algo que no ha pasado desapercibido para nadie, siendo uno de los temas estrellas durante estos días a causa del lanzamiento de su single Cibeles, en el que habla de su exequipo, el Real Madrid.

El debut del futbolista en la escena musical ha despertado miles de reacciones, entre ellas bromas, burlas y chistes, y una de las que se ha subido al carro de estos comentarios ha sido la aerolínea de bajo coste Ryanair.

La compañía, conocida por no perderse ni una sola polémica, ha aprovechado el momento para citar la publicación del futbolista en la que presentaba su nueva canción para meterse con el futbolista.

"Petición para prohibir esta canción en nuestros aviones", es lo que ha tuiteado a través de su cuenta de X, anteriormente conocida en Twitter, la aerolínea irlandesa @Ryanair_ES sin cortarse un pelo.

"¿Pero habéis puesto ya altavoces en vuestros aviones? Yo os dejo mi speaker si hace falta", ha respondido Ramos con chulería, citando el tuit de Ryanair y consiguiendo más de 2,8 millones de visualizaciones y 27.000 'me gustas' con su contestación.

"De gala me vestí, sangre y sudor te di. Te disfruté y te sufrí. Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual", canta Ramos en una de las partes más compartidas de la canción.

"Te olvidaste de mí, me dejaste de lao'. Sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería encantao'. Una vez y hasta mil, tú lo sabe’ Cibeles", continúa la canción.

"Como que speaker que eres de Sevilla bro"; "Te cobran por la maleta una pasta, imagina por el speaker"; "Los altavoces ya los tenían, son los que usan para anunciar los 300 productos que te intentan vender en cada vuelo", han comentado algunos usuarios.