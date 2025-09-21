Sánchez está hablando de educación y hay algo que le llama la atención: se le nota en la cara

La cara de Pedro Sánchez, cuando le ha llamado algo la atención en el acto del PSC.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido perderse la Fiesta de la Rosa que el PSC ha celebrado este domingo en Gavà (Barcelona) y ha asistido junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Durante su turno de intervención ha reaccionado a las críticas del expresidente del Gobierno, José María Aznar. "Veía armas de destrucción masiva donde no existían y es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza", ha explicado.

"Yo le digo al señor Aznar, con toda humildad, que de él no esperamos ninguna lección, lo que esperamos son disculpas. Disculpas por su guerra de Irak, por sus mentiras con el 11-M", ha destacado.

Sánchez también ha asegurado, ante las voces críticas dentro del PP por la postura contra Israel del Ejecutivo, que "defender la causa de Ucrania y de Gaza no va de izquierdas o de derechas, va de humanidad, va de justicia y va de paz".

Pero ha habido un momento bastante llamativo durante la intervención del presidente del Gobierno. Mientras hablaba de educación, ha habido algo que le ha llamado poderosamente la atención.

"Nuestro horizonte es que la tasa de paro al finalizar esta legislatura pase de dos dígitos a un dígito. Por eso le ponemos tanto énfasis a la educación de nuestros jóvenes", ha señalado, antes de tener que parar su relato durante un segundo porque había alguien que le estaba saludando desde lejos.

En ese momento, Sánchez se ha percatado de que uno de los asistentes a la Fiesta de la Rosa del PSC le estaba saludando mientras él hablaba y todo el mundo permanecía callado y él no ha podido detenerse un segundo y saludar. "Hola", ha dicho, ante las risas y algún aplauso de varios de los presentes. Tras ello, ha seguido hablando de la educación de los jóvenes.