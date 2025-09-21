Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sánchez está hablando de educación y hay algo que le llama la atención: se le nota en la cara
Virales

Virales

Sánchez está hablando de educación y hay algo que le llama la atención: se le nota en la cara

Ha tenido que parar su intervención durante un segundo.

Sergio Coto
Sergio Coto
La cara de Pedro Sánchez, cuando le ha llamado algo la atención en el acto del PSC.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido perderse la Fiesta de la Rosa que el PSC ha celebrado este domingo en Gavà (Barcelona) y ha asistido junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Durante su turno de intervención ha reaccionado a las críticas del expresidente del Gobierno, José María Aznar. "Veía armas de destrucción masiva donde no existían y es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza", ha explicado. 

"Yo le digo al señor Aznar, con toda humildad, que de él no esperamos ninguna lección, lo que esperamos son disculpas. Disculpas por su guerra de Irak, por sus mentiras con el 11-M", ha destacado.

Sánchez también ha asegurado, ante las voces críticas dentro del PP por la postura contra Israel del Ejecutivo, que "defender la causa de Ucrania y de Gaza no va de izquierdas o de derechas, va de humanidad, va de justicia y va de paz".

Pero ha habido un momento bastante llamativo durante la intervención del presidente del Gobierno. Mientras hablaba de educación, ha habido algo que le ha llamado poderosamente la atención.

"Nuestro horizonte es que la tasa de paro al finalizar esta legislatura pase de dos dígitos a un dígito. Por eso le ponemos tanto énfasis a la educación de nuestros jóvenes", ha señalado, antes de tener que parar su relato durante un segundo porque había alguien que le estaba saludando desde lejos.

En ese momento, Sánchez se ha percatado de que uno de los asistentes a la Fiesta de la Rosa del PSC le estaba saludando mientras él hablaba y todo el mundo permanecía callado y él no ha podido detenerse un segundo y saludar. "Hola", ha dicho, ante las risas y algún aplauso de varios de los presentes. Tras ello, ha seguido hablando de la educación de los jóvenes.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 