Santiago Segura se pone muy serio para hablar de todo lo que está pasando con el PSOE 

El actor y director de cine español Santiago Segura estuvo este miércoles en El Hormiguero para promocionar su película Padre no hay más que uno 5. Sin embargo, durante la entrevista también tuvo tiempo para repasar la actualidad política que salpica directamente al PSOE tras descubrirse el informe de la UCO sobre José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Todo comenzó con la pregunta de Pablo Motos sobre si va a hacer la película Torrente presidente. Segura confirmó que cree que sí: "En un futuro yo creo que Torrente presidente va a existir".

A partir de ahí, la describió como este informe de la UCO: "Quiero que sea un poco como el informe de la UCO, que no sabes exactamente si existe, cuándo va a salir o cuál es el contenido, pero que cuando salga se va a hablar mucho de ello. Quiero que sea un peliculón, quiero que la gente diga es la mandaga buena".

Segura, entonces, añadió que la actualidad política se lo está poniendo difícil porque "te levantas cada mañana y dices 'qué voy a hacer más gracioso que esto'". "Además, que Torrente puede hacer lo que quiera porque es ficción y es un desgraciado, pero esta gente se supone que son los buenos y los que te tienen que cuidar, yo flipo", sentenció el director.

En su opinión, todo lo que está pasando "está haciendo mucho daño al sistema, más allá de a la izquierda y a los votantes, al sistema", algo que confesó que le pone "muy nervioso".

"Se están cargando la confianza de la gente. Si yo me levanto a currar todos los días, hago mis cosas y me dicen de pagar tantos impuestos, yo digo que sí porque quiero que todo funcione y vaya bien, pero si ves que los que controlan eso no son del todo honrado es muy decepcionante, la gente está muy triste y decepcionada. Además, es que es una tras otra", ha finalizado, confesando que se levanta todos los días angustiado con la actualidad.