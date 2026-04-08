Jordi Roca ve las críticas que le están haciendo a Santiago Segura por 'Torrente, presidente' y dice alto y claro lo que le parece la película 

El cocinero Jordi Roca, pastelero del restaurante El Celler de Can Roca, se ha pronunciado alto y claro sobre Torrente, presidente después de que el director de esa película, Santiago Segura, haya compartido algunas de las críticas feroces que está recibiendo desde que se estrenó la cinta.

"Torrente Presidente ha sido un éxito, he intentado hacerlo lo mejor posible, seguimos en cines gracias a los buenos comentarios de la gente que la ha visto… pero, cada vez lo tengo más claro. No se puede gustar a todo el mundo", ha escrito Segura en Instagram junto algunas de esas críticas.

En esos mensajes se pueden leer cosas como: "Solo has llegado a eso porque bloqueas a la extrema derecha y todos los paletos te siguen como ovejitas", "Santiago Segura subiéndose al carro de la política. Siempre me has caído mal, pero ahora es que no te aguanto", "Tu gracia, como tus películas, tienen fecha de caducidad y, si no, al tiempo", "Menuda mierda de película. Me dormí en el cine. Es una asquerosidad fachosa, que busca mofarse de personas con discapacidad, de trans, de las mujeres y de las personas progresistas sin más humor que el del insulto directo" o "Con Adolf Hitler un engendro como tú hubiese sido gaseado".

"Es un peliculón brillante"

Al leer todo eso, Jordi Roca ha respondido: "Es un peliculón brillante! Enhorabuena👏🙌🔥". Y Segura ha replicado sin dudar: "Una enhorabuena de una persona admirada apisona al insulto rabioso de mil anónimos!!! 🤗".

También se ha pronunciado al respecto Begoña Villacís, exalcaldesa de Madrid: "Me representas, por aquí otra rojifacha. Por cierto, las carcajadas más escandalosas del cine eran las mías!".

Un torrente de éxitos

Torrente presidente se ha convertido en la película española más taquillera de los últimos diez años, tras superar a los principales éxitos del cine nacional estrenados desde 2017, al cosechar en taquilla 21,4 millones de euros en tres semanas en cartelera.

La película de Santiago Segura ha registrado varios éxitos desde su estreno el 13 de marzo, como situarse como el cuarto mejor estreno de la historia del cine español al recaudar 6,9 millones de euros en su primer fin de semana y ser la película más taquillera del año.