Santiago Segura aclara si 'Torrente Presidente' ha recibido subvenciones del Gobierno

Santiago Segura en el photocall de Campeones 2 en Madrid en enero de 2026

Torrente Presidente ha arrasado en taquilla. La sexta película de la saga Torrente ha llevado a su creador, Santiago Segura, a la cima de la taquilla española con casi siete millones de euros de recaudación y ha llevado a las salas a su máximo histórico, con una recaudación total de 10.162.918€ y 1.283.500 espectadores.

Sin tráiler, sin pase de prensa, sin entrevistas, sin destripes. Los espectadores han llegado vírgenes a las salas y han disfrutado del retorno de José Luis Torrente sin saber de qué iba la película y qué cameos se iban a encontrar.

Esto se ha roto justo después del primer pase matinal del pasado fin de semana y los espectadores se han comido destripes, las noticias con los cameos y hasta algunos cortes de personas grabados con el móvil directamente desde las salas.

Empieza la promoción de 'Torrente'

Después del estreno, Santiago Segura ha retomado su labor de promoción y ataviado con su camiseta de Torrente Presidente ha empezado a ir a algunos medios. Por la mañana ha estado con Carlos Herrera y con su hijo Alberto Herrera en la Cope y por la noche estará en El Hormiguero con Pablo Motos.

Por la mañana, Segura ha querido aclarar algunos mensajes que han salido en redes sociales sobre su labor como cineasta y ha aclarado que Torrente Presidente, como muchas otras películas, sí ha recibido subvenciones.

"Por supuesto, como todas las películas, lo que pasa es que no ha recibido subvención directa. Hay gente que ha invertido en la película que tendrán desgravaciones fiscales, que eso es otra especie de guerra como 'Santiago Segura, el único que no está subvencionado'. Santiago Segura porque no ha pillado la subvención buena. Yo soy feliz si me subvencionan mientras existan las subvenciones", ha respondido Segura a la pregunta de si su cinta recibe subvenciones.

Ha contado también Segura que él no está a favor del modelo de subvenciones español y le parece mejor el modelo francés:"[En Francia] Tú vas al cine y el 10% va a una especie de bolsa para el cine. Tú como espectador no pagas de tus impuestos sino del dinero de las entradas. Y Francia va como un tiro".

Cómo funciona el modelo francés de subvenciones

Pero, ¿cómo funciona realmente el modelo francés de subvenciones al cine?

La Cadena SER elaboró en 2024 un reportaje sobre las ayudas del Gobierno francés al cine: el país vecino destina casi 700 millones de euros para ayudar a sus películas en todas las fases de la creación.

El artículo explicó que en Francia se protegen los estrenos y gracias a Unifrance se difunde el cines francés. ¿Cómo se hace?

Se encarga de organizar eventos y encuentros para periodistas de todo el mundo, para que se acerquen a las películas y a los actores y actrices galos.

En enero, en un hotel de París, se reúnen a distribuidores europeos, entorno a unos 420 compradores, periodistas de todos más de 50 países y sus estrellas que promocionan sus películas sin rechistar.

y sus estrellas que promocionan sus películas sin rechistar. Además de promocionar el cine, también promocionan series francesas .

. Unifrance está pendiente también de los resultados del cine francés en el extranjero, que exporta dos tercios del cine francés cada año.

40 películas francesas son emitidas cada día en televisiones extranjeras.

65 millones de espectadores de cine francés en salas cada año generan 350 millones de euros de taquilla en los cines extranjeros.

Qué pasa en España

¿Y qué pasa con el cine español?

Según el diario ABC, que recoge un informe del Instituto Juan de Mariana, las ayudas a la industria, sumando subvenciones, exenciones fiscales y otras formas de apoyo regulado, suponen 250 millones de euros anuales.

Como cuenta el propio Segura, existen deducciones en el Impuesto de Sociedades y las televisiones —TVE, Atresmedia y Mediaset— tienen que invertir un 5% de su facturación en cine y televisión nacional.