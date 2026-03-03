Escalada abierta: embajadas atacadas, evacuaciones en masa y amenaza de despliegue militar

No es solo lo que ya ha pasado. Es lo que puede desencadenarse ahora.

Dos drones impactando en la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí no son un episodio más dentro de una guerra regional. Son una señal de que el conflicto ha cruzado el perímetro diplomático y de que la siguiente fase puede ser más amplia, más profunda y más difícil de contener. Cuando las embajadas dejan de ser territorio neutral, las reglas cambian. No son buenas noticias.

La reacción fue inmediata. Washington pidió a sus ciudadanos abandonar 14 países de Oriente Medio mientras aún haya vuelos comerciales disponibles. Donald Trump prometió una respuesta "pronto" y no descartó el despliegue de tropas "si es necesario". Irán continuó su ofensiva contra bases estadounidenses en el Golfo bajo la operación 'Promesa Verdadera 4'. Israel intensificó bombardeos en Beirut y Teherán. Y el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, quedó bajo amenaza explícita.

La guerra, por tanto, ya no es solo militar. Es energética. Es política. Y está entrando en una fase que puede alterar el equilibrio global. El planeta entero mira sin apenas pestañear.

La embajada como punto de inflexión

El Ministerio de Defensa saudí confirmó que el ataque contra la embajada estadounidense en Riad provocó un pequeño incendio y daños materiales menores. No hubo víctimas. Pero el golpe simbólico es mayor que el impacto físico. Atacar una embajada no es atacar una base aérea. Es tocar un símbolo del Estado, la representación directa de una potencia en territorio extranjero. Es elevar el conflicto a una dimensión institucional. El peligro sigue aumentando.

Trump respondió con una advertencia abierta. La represalia llegará. No especificó qué tipo de respuesta será ni los plazos, pero introdujo la posibilidad de desplegar tropas sobre el terreno si la situación así lo exige. La ambigüedad forma parte de la disuasión y de su estrategia. Pero también eleva el riesgo de una escalada directa. Rápida. Imparable.

El Departamento de Estado, que ya había emitido una alerta regional amplia, reforzó su mensaje tras el ataque. La recomendación de abandonar 14 países, entre ellos Arabia Saudí, Jordania, Líbano, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel y Catar, no es un trámite administrativo. Es una señal de que Washington prevé una fase de mayor inestabilidad. Hacía años que no veíamos algo así en el caso de Estados Unidos.

Netanyahu y la lógica del “programa nuclear inmune”

En paralelo a todo esto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió la ofensiva como una acción preventiva indispensable. Según explicó, Irán estaba construyendo nuevos búnkeres subterráneos para blindar su programa nuclear y convertirlo en "inmune" en cuestión de meses.

La doctrina israelí de impedir que un adversario hostil alcance capacidad nuclear no es nueva. Pero esta vez la operación fue coordinada con Estados Unidos, lo que multiplica su alcance geopolítico. Netanyahu sostiene que el objetivo no es una guerra indefinida, sino evitar un punto de no retorno. Sin embargo, la dinámica actual muestra ampliación de frentes, no contención.

Irán responde

La Guardia Revolucionaria iraní anunció la decimotercera ola de ataques dentro de la operación 'Promesa Verdadera 4'. Una decena de drones impactaron la base naval estadounidense Arifjan, en Kuwait y otros ataques tuvieron como objetivo posiciones en Dubái. Por otro lado, Catar y Emiratos Árabes Unidos interceptaron misiles balísticos.

Kuwait, de hecho, ha detectado desde el inicio del conflicto 178 misiles balísticos y 384 drones. La respuesta iraní no es un golpe único y certero, es presión distribuida. Es, en definitiva, expansión del coste geográfico del conflicto.

El mensaje de Teherán, por tanto, es bastante claro: si el frente se abre en su territorio, la región entera será campo de batalla.

Beirut, en el centro del conflicto

Israel ha aprovechado estas últimas horas para intensificar los bombardeos sobre Beirut, dirigidos contra cuarteles y depósitos de armas de Hizbulá, aliado clave de Irán. El Ejército israelí asegura haber atacado más de 70 instalaciones del grupo chií. La entrada plena del Líbano en la dinámica añade una variable histórica compleja. Hizbulá no es solo una extensión de la política iraní, sino un actor con capacidad propia y arraigo interno. Cada ataque sobre Beirut eleva el riesgo de una guerra paralela.

Washington entre la fuerza y el debate interno

El Comando Central de Estados Unidos confirmó el uso de bombarderos B-2, cazas F-35 y F-22, sistemas Patriot y THAAD y, por primera vez en combate, drones kamikaze LUCAS. Es una demostración de músculo tecnológico.

Pero mientras el frente militar se amplía, el político empieza a tensarse y las dudas afloran. Senadores demócratas cuestionan si existía realmente una amenaza inminente que justificara la ofensiva inicial. Este martes, altos mandos comparecen ante el Senado y podría plantearse una votación para limitar los poderes de guerra del presidente. La incertidumbre también juega y la guerra exterior empieza a generar fricción constitucional interna.

China, el bloque euroasiático y el nuevo equilibrio

Entre medias de toda esta situación, China, otro actor que puede ser clave, ha reforzado su respaldo diplomático a Irán y ha defendido su soberanía. La Organización de Cooperación de Shanghái ha calificado de "inaceptable" el uso de la fuerza y ha pedido contención.

Pekín no interviene militarmente -todavía-, pero su posicionamiento es estratégico. Es el principal importador de petróleo iraní y observa con atención cualquier alteración del flujo energético.

Europa, por el momento, llama a la moderación. Los países del Golfo activan defensas aéreas y Washington evacúa. El conflicto es cada vez menos local y se va convirtiendo, paso a paso, en prueba del equilibrio internacional. El orden del mundo está en juego.

Ormuz: la llave energética del planeta

Y en el fondo de todo esto está el estrecho de Ormuz. Por ese corredor marítimo pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Irán ha advertido que podría bloquear el tránsito si la guerra continúa escalando. Aunque el cierre total aún no se ha producido como tal, la amenaza basta para tensionar los mercados.

"Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz. No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región", ha dicho en una entrevista en la televisión pública del régimen de Teherán el general de la Guardia Revolucionaria iraní, Ebrahim Yabari.

El Brent, la principal referencia mundial para fijar precios del petróleo, ha reaccionado con subidas significativas. Los expertos ya advierten que un bloqueo prolongado podría disparar el precio por encima de los 120 dólares el barril, con impacto directo en inflación y crecimiento global.

Ormuz no es un detalle técnico. Es una de las válvulas energéticas del planeta. Y ahora forma parte del tablero de juego. No es poca cosa.

Lo que viene

Irán responde. Israel intensifica ataques. Hizbulá entra de lleno. Trump promete represalias y no descarta tropas. Netanyahu habla de programa nuclear inmune. El Senado debate límites. China respalda. Ormuz queda bajo presión.Las embajadas dejan de ser territorio neutral. El mundo mira.

Lo que está en juego no es únicamente el equilibrio en Oriente Medio, sino la estabilidad de un sistema internacional que depende de rutas marítimas abiertas, canales diplomáticos intactos y límites claros.

El ataque en Riad no ha sido el clímax. Ha sido otro aviso. Y lo que viene dependerá de decisiones que pueden definir no solo el final de esta guerra, sino el orden global de la próxima década.