Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Santiago Niño Becerra elabora junto a su pareja una lista que da para reflexionar, y mucho, sobre hacia dónde va España
Virales
Virales

Santiago Niño Becerra elabora junto a su pareja una lista que da para reflexionar, y mucho, sobre hacia dónde va España

Advierte de que la Inteligencia Artificial puede acelerar el proceso. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El catedrático de Economía Santiago Niño Becerra, en una intervención en la Cadena Ser.CADENA SER

El economista Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona y uno de los pocos expertos que vaticinó la crisis de 2008, ha puesto el foco en uno de los grandes problema de España: la marcha de jóvenes preparados a otros países.

"En España, el trabajo medio se valora poco. Ayer concretamente mi esposa y yo estábamos haciendo una lista virtual de todos los jóvenes que conocemos, hijos de amigos, colegas..., que se han ido al extranjero. Chicos y chicas de 25, 26, 27 años. Un montón, Carles, que no piensan volver. ¡Que no piensan volver!", ha advertido el experto en La Ventana, de la Cadena Ser.

En ese momento, el periodista Isaías Lafuente ha señalado "otro gran melón que hay en estos momentos en este país": "Que es el cualificado, el que se ha preparado, el que está trabajando en lo que le gusta, el que incluso está trabajando en una buena empresa y no le da para vivir". 

La IA y la puerta abierta a la temporalidad 

Niño Becerra ha recogido ese guante para añadir otra derivada al problema: la irrupción de la Inteligencia Artificial. "Entonces, ¿qué hacen esas chicas y chicos? Se van. Se van y con muchas posibilidades de no volver. Y luego, en segundo lugar, viene el campo abierto para la inteligencia artificial", ha avisado. 

"España, además, es uno de los países en los que la inteligencia artificial... podemos llamarlo como queráis, completo, sustitución, de muchos empleos tiene mucho recorrido porque hay bastante trabajo que es repetitivo, que maneja datos, que maneja cifras, y todo eso es un campo hoy por hoy muy abierto en la temporalidad", ha señalado.

"La IA va a forzar aún más a que jóvenes se vayan al extranjero"

Por todo ello, ha citado un estudio que dibuja tres escenarios futuros en España. Ha explicado que "el escenario optimista es que se destruyan 700.000 empleos y el pesimista es que se destruyan 3.200.000". 

"El tema de la Inteligencia Artificial va a forzar aún más a que jóvenes se vayan al extranjero", ha vaticinado antes de recordar lo que pasó en otros épocas con, por ejemplo, la invención de la máquina de vapor: "Casi 20 millones de europeos emigraron a EEUU. El empleo a tiempo parcial va a crecer. Lo que pasa es que la pregunta es: qué salario tendrá ese empleo a tiempo parcial". 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Subdirector de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó en El Día de Valladolid, en El País y en Los 40 como jefe de redes sociales. En El HuffPost ha ocupado varios cargos desde 2012, como responsable de fin de semana y jefe de Virales. Ha escrito una novela: 'Agua Pasada', con ediciones Maeva.

EL HUFFPOST PARA SANITAS

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos