Santiago Niño Becerra elabora junto a su pareja una lista que da para reflexionar, y mucho, sobre hacia dónde va España

El economista Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona y uno de los pocos expertos que vaticinó la crisis de 2008, ha puesto el foco en uno de los grandes problema de España: la marcha de jóvenes preparados a otros países.

"En España, el trabajo medio se valora poco. Ayer concretamente mi esposa y yo estábamos haciendo una lista virtual de todos los jóvenes que conocemos, hijos de amigos, colegas..., que se han ido al extranjero. Chicos y chicas de 25, 26, 27 años. Un montón, Carles, que no piensan volver. ¡Que no piensan volver!", ha advertido el experto en La Ventana, de la Cadena Ser.

En ese momento, el periodista Isaías Lafuente ha señalado "otro gran melón que hay en estos momentos en este país": "Que es el cualificado, el que se ha preparado, el que está trabajando en lo que le gusta, el que incluso está trabajando en una buena empresa y no le da para vivir".

La IA y la puerta abierta a la temporalidad

Niño Becerra ha recogido ese guante para añadir otra derivada al problema: la irrupción de la Inteligencia Artificial. "Entonces, ¿qué hacen esas chicas y chicos? Se van. Se van y con muchas posibilidades de no volver. Y luego, en segundo lugar, viene el campo abierto para la inteligencia artificial", ha avisado.

"España, además, es uno de los países en los que la inteligencia artificial... podemos llamarlo como queráis, completo, sustitución, de muchos empleos tiene mucho recorrido porque hay bastante trabajo que es repetitivo, que maneja datos, que maneja cifras, y todo eso es un campo hoy por hoy muy abierto en la temporalidad", ha señalado.

"La IA va a forzar aún más a que jóvenes se vayan al extranjero"

Por todo ello, ha citado un estudio que dibuja tres escenarios futuros en España. Ha explicado que "el escenario optimista es que se destruyan 700.000 empleos y el pesimista es que se destruyan 3.200.000".

"El tema de la Inteligencia Artificial va a forzar aún más a que jóvenes se vayan al extranjero", ha vaticinado antes de recordar lo que pasó en otros épocas con, por ejemplo, la invención de la máquina de vapor: "Casi 20 millones de europeos emigraron a EEUU. El empleo a tiempo parcial va a crecer. Lo que pasa es que la pregunta es: qué salario tendrá ese empleo a tiempo parcial".