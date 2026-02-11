Oído en la tertulia de 'El Hormiguero' sobre Sarah Santaolalla: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?"

En la tertulia política de Pablo Motos en El Hormiguero han aludido, sin nombrarla, a la analista política Sarah Santaolalla mientras hablaban de las palabras de Felipe González en el Desayuno del Ateneo.

Allí, el expresidente del Gobierno ha afirmado que va a votar en blanco en vez de al PSOE de Pedro Sánchez, que es peor pactar con Bildu que con Vox y que no se piensa ir del partido.

Tras analizar los comentarios de González contra el actual presidente del Gobierno, el presentador ha tomado la palabra para aludir, sin decir su nombre, a Sarah Santaolalla, habitual en los programas de TVE y de Cuatro.

"Ahora mismo Felipe González es un activo político, pero para la derecha. Para mí, como presidente, que su gestión no me gustó. Tuvo casos de corrupción, el señor X sabemos todos quién era. Y todo esto que podemos seguir hablando de Felipe González como si su gobierno hubiese sido mucho mejor a mí me parece de traidor", ha dicho concretamente Santaolalla desde en En boca de todos, el programa de Nacho Abad en Cuatro.

Pablo Motos alude a Santaolalla

"Esta mañana me ha sorprendido. No lo puedo evitar. Estaba viendo la tele y he puesto Cuatro y he oído a una tertuliana decir que Felipe, después de estas declaraciones, decir que Felipe González era un traidor", ha dicho Motos en referencia a las palabras Santaolalla.

"Lo dice bastante gente", ha apostillado Juan del Val. En ese momento, Rosa Belmonte ha añadido: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?". Se ha hecho el silencio en plató y Pablo Motos ha dicho "no me acuerdo".

"Eso es una frase de una serie, de la Maravillosa señora Maissel. Se la he copiado de La Maravillosa señora Maissel", ha dicho la periodista de Onda Cero. "No recuerdo ahora", ha vuelto a decir Motos antes de retomar la tertulia.