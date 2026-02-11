Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Oído en la tertulia de 'El Hormiguero' sobre Sarah Santaolalla: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?"
Después, Rosa Belmonte ha dicho: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?".

Álvaro Palazón
Pablo Motos y Sarah Santaolalla
Pablo Motos y Sarah SantaolallaANTENA 3/ CUATRO

En la tertulia política de Pablo Motos en El Hormiguero han aludido, sin nombrarla, a la analista política Sarah Santaolalla mientras hablaban de las palabras de Felipe González en el Desayuno del Ateneo. 

Allí, el expresidente del Gobierno ha afirmado que va a votar en blanco en vez de al PSOE de Pedro Sánchez, que es peor pactar con Bildu que con Vox y que no se piensa ir del partido. 

Tras analizar los comentarios de González contra el actual presidente del Gobierno, el presentador ha tomado la palabra para aludir, sin decir su nombre, a Sarah Santaolalla, habitual en los programas de TVE y de Cuatro. 

"Ahora mismo Felipe González es un activo político, pero para la derecha. Para mí, como presidente, que su gestión no me gustó. Tuvo casos de corrupción, el señor X sabemos todos quién era. Y todo esto que podemos seguir hablando de Felipe González como si su gobierno hubiese sido mucho mejor a mí me parece de traidor", ha dicho concretamente Santaolalla desde en En boca de todos, el programa de Nacho Abad en Cuatro.

Pablo Motos alude a Santaolalla

"Esta mañana me ha sorprendido. No lo puedo evitar. Estaba viendo la tele y he puesto Cuatro y he oído a una tertuliana decir que Felipe, después de estas declaraciones, decir que Felipe González era un traidor", ha dicho Motos en referencia a las palabras Santaolalla.

"Lo dice bastante gente", ha apostillado Juan del Val. En ese momento, Rosa Belmonte ha añadido: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?". Se ha hecho el silencio en plató y Pablo Motos ha dicho "no me acuerdo". 

"Eso es una frase de una serie, de la Maravillosa señora Maissel. Se la he copiado de La Maravillosa señora Maissel", ha dicho la periodista de Onda Cero. "No recuerdo ahora", ha vuelto a decir Motos antes de retomar la tertulia. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

