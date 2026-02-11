Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rufián sube a la tribuna, ve que Abascal ya no está en su escaño y tiene LA frase para la ocasión
No es la primera vez que el líder de Vox se va del hemiciclo sin escuchar a nadie. 

Rufián en el Congreso
Rufián en el Congreso

Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso de los Diputados para informar sobre los recientes accidentes ferroviarios. "No generemos miedo. Nuestro sistema ferroviario es uno de los mejores del mundo", ha dicho el presidente del Gobierno.

El líder del Ejecutivo defiende que la inversión en la infraestructura se ha triplicado en los últimos años y que en la vía de Adamuz —donde murieron 47 personas— se cumplieron todos los protocolos de seguridad. 

Después le ha tocado el turno a Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido tanto la dimisión de Sánchez como la del ministro de Transportes, Óscar Puente. "Usted hoy no ha tenido respeto a las víctimas", le ha dicho a Sánchez, a quien ha acusado además de "estar hecho de otra pasta para hacer este cajón de sastre y que no se le revuelvan las tripas". "Lo ha mezclado todo. No ha asumido un solo error y, por encima, ha venido a mentir", ha apostillado Feijóo.

Respuesta a Abascal-Feijóo 

Santiago Abascal, de Vox, que ha sido el más duro de la jornada. "Fue un crimen y no solo un accidente. Les pesará en su conciencia", ha dicho el líder de la ultraderecha en el Congreso. 

En esa comparecencia, Abascal ha mencionado a Gabriel Rufián, que lo ha llamado "salvavidas": "Era uno que se iba, pero se ha quedado, y ya huele a naftalina en este Congreso. Era uno que iba a separar España, pero que ahora quiere unirla. De repente no le preocupan los Rodalíes, le preocupa salvar a Sánchez".

Después, el propio Rufián ha querido responder al líder de Vox, pero ya no estaba en su escaño: "El señor Abascal, que claro, es la hora que es y no está. Sí que un recado para él: dice que la corrupción mata. Estoy de acuerdo pero por qué no dicen nada de lo que robaron de las donaciones de la DANA, un millón de euros, sus juventudes. ¿Eso no es corrupción? ¿Eso no mata? Qué vergüenza". 

