La plataforma Nofumadores denuncia a Rosalía y Soy una pringada por fumar en un pódcast

La plataforma Nofumadores.org ha denunciado a Rosalía y a Esty Quesada, conocida como Soy una pringada, por fumar durante la grabación del pódcast que tiene la youtuber al considerar que han infringido la normativa vigente.

En un comunicado, la asociación informa de que la denuncia formal ya ha sido registrada ante las autoridades competentes tanto por la conducta individual como por la responsabilidad del medio que emite y difunde el contenido.

Durante la entrevista para el pódcast Special People Club, Rosalía interrumpe la conversación para fumar un cigarrillo en un espacio interior cerrado e invita a la presentadora a compartirlo. Aunque Quesada afirma no ser fumadora, acepta el cigarro y asegura que le gusta "hablar a caladas", mientras ambas aparecen fumando ante las cámaras, explica la entidad.

Para Nofumadores.org, los hechos constituyen una doble vulneración de la Ley antitabaco, la Ley 42/2010 (que modifica la Ley 28/2005): por un lado por fumar en un espacio interior cerrado. Concretamente, el artículo 7 de la ley apunta a "centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre", donde entraría el estudio del pódcast.

Por otro, por incumplir la prohibición expresa de que en los medios de comunicación y servicios de la sociedad de la información los presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando o muestren directa o indirectamente marcas de productos del tabaco recogido en el artículo 8.3 de la mencionada ley.

En él, "se prohíbe en todos los medios de comunicación, incluidos los servicios de la sociedad de la información, la emisión de programas o de imágenes en los que los presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando".

A ello ase suma una tercera infracción de la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual, que prohíbe de forma clara toda comunicación comercial, promoción o exhibición de productos de tabaco en contenidos audiovisuales y en redes sociales, incluidos aquellos difundidos a través de plataformas digitales y servicios bajo demanda.

Lo hace en su artículo 123.1 donde se "prohíbe la comunicación comercial audiovisual de cigarrillos y demás productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos y sus envases de recarga, y de los productos a base de hierbas para fumar, así como de las empresas que los producen".

En la primera versión de la entrevista colgada en la plataforma, se muestra de forma reconocible la marca del producto, precisa la asociación, que subraya que tras la difusión inicial del vídeo y la reacción generada en redes sociales, el contenido fue retirado temporalmente y vuelto a publicar con el cigarrillo pixelado.

"La pixelación del cigarrillo no neutraliza el mensaje ni el acto de fumar. El consumo sigue siendo reconocible, se normaliza y se legitima. El efecto final es el mismo: una promoción implícita del tabaco en un formato dirigido a audiencias jóvenes, protagonizado por una figura con millones de seguidores en todo el mundo", subraya la presidenta de la plataforma, Raquel Fernández Megina.

Responsabilidad social de los referentes culturales

Más allá de las infracciones legales, la plataforma advierte del grave impacto que este tipo de conductas tiene en menores y jóvenes y lamenta el grave problema ético que supone banalizar el consumo de tabaco "como un gesto estético o admirativo" en formatos de gran alcance entre población joven.

"Rosalía es una figura pública con enorme capacidad de influencia entre adolescentes y jóvenes, un colectivo especialmente vulnerable a los procesos de renormalización del tabaco y la nicotina", alerta la plataforma, que recuerda que no se trata de un episodio aislado, ya que en diciembre de 2024 denunciaron a la cantante por la aparición de cigarrillos de una conocida marca de tabaco en sus redes sociales.

"Los derechos a la creación y a la expresión no pueden estar por encima del derecho a la salud, especialmente cuando hablamos de menores", concluye Fernández Megina.