Se compra un climatizador en Amazon y la reseña que pone lo tiene todo: no la vas a comprar pero te va a alegrar el día

El usuario @veganibalecter ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una captura de pantalla de una graciosísima reseña que ha visto en Amazon de un climatizador.

"Te quiero muchísimo, Marco, que has escrito una reseña de un climatizador en Amazon", ha publicado el tuitero justo antes de adjuntar la imagen de la reseña, la cual no tiene desperdicio.

Para empezar el usuario de Amazon, Marco, ha calificado el producto con una sola estrella y ha titulado la reseña, que 156 personas han calificado como "'util" como "Mi suegra se mea".

"Hace más ruido que un tractor resfriado: el ventilador zumba, el agua burbujea sin parar, y lo peor de todo: ese "glup-glup-glup" constante que parece que estás en una fuente del Retiro... Resultado: te entran unas ganas de mear que no puedes con tu alma", ha comenzado escribiendo Marco.

"Y aquí viene lo peor: mi suegra, que duerme en la habitación donde lo pusimos, ya se ha meado encima tres noches seguidas por culpa del maldito sonido del agua", ha detallado el comprador.

"La pobre mujer se levanta empapada y diciendo: 'He soñado que estaba en una cascada del Pirineo...'", ha seguido relatando el usuario de Amazon, sin dejar de darle un tono cómico al relato.

"Por no hablar de que no tiene mando, así que si estás en la cama pasando calor, tienes que levantarte, esquivar muebles a oscuras y rezar para no pisarte la orina de la suegra", ha concluido Marco.

Este relato, más propio de un espectáculo de comedia que de una tradicional reseña en la conocida página de compras online, ha cautivado a los usuarios de la red social, haciendo estallar las risas entre la comunidad tuitera.

"Lloro. Es que hay gente que tiene una gracia natural, para todo"; "Marco se merece todo nuestro cariño. Y si pisa el orine de la suegra, nuestra admiración"; "El comentario más disuasorio que he leído en mi vida. Viva el humor", han comentado algunos tuiteros.