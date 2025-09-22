Se da cuenta después de 13 años que la caja que compró de Harry Potter tiene un cajón oculto

Harry Potter sigue de moda más de 20 años después. En unos meses, HBO pondrá en marcha la serie basada en la mítica saga creada por J.K. Rowling y que, todo apunta, volverá a poner de moda para las nuevas generaciones las historias que ya triunfaron entre los nacidos en el año 2000.

Además de la fama por los libros y las películas, si hay algo que ha hecho ser todavía más rica a su creadora es el merchandising de la saga, donde absolutamente todo lo que pueda ser comercializado como producto de Harry Potter está a la venta.

Ahora, en TikTok, @cineenlarroca ha descubierto que una de las cajas que compró de merchandising de Harry Potter hace 13 años tiene un cajón oculto que acaba de descubrir.

"Me he enterado por primera vez que existe un compartimento que yo nunca había visto", ha señalado. Todo porque en otro vídeo enseñó la caja y alguien le recordó que hay una parte que no está visible.

"En los comentarios me estáis poniendo muchos que no he enseñado el mapa del merodeador o no sé qué historias y he recibido un mensaje diciendo que al lado de la tapa hay otro compartimento. Es que esto se levanta y aquí hay más cosas. Llevo 13 años con esto y nunca lo había visto", ha explicado sorprendido.

Y es cierto que hay una parte oculta. De ahí ha sacado totalmente precintado un tapiz con el mapa de Hogwarts, un plano del castillo y un cuaderno que tiene un catálogo de artefactos que salen en la saga.

"Me he quedado Petrificus Totalus", ha dicho @cineenlarroca después del descubrimiento y ha instado a todos aquellos que quieran saber más sobre la caja a ver el vídeo anterior donde descubre cada uno de los recovecos de este original producto de Harry Potter.