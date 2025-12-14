La original queja de unos vecinos por el olor "a porro" en su edificio: "Es propio de un festival"  

Los conflictos entre vecinos pueden terminar de muchas maneras, pero en ocasiones dan para alguna anécdota de lo más curiosa. En un nuevo capítulo de estos "líos", una original vecina ha puesto el grito en el cielo por el olor a porro que inunda el edificio en el que vive.

"Estamos alcanzando niveles de olor a porro propios de un festival", ha escrito en un cartel donde pide a los vecinos "que se fume en un lugar donde el humo se disperse mejor" para que "no acabe viajando por todo el edificio como si fuese un mochilero".

Con un tono sarcástico, esta vecina asegura que cuando pasó por el rellano "está segur@ de que las plantas me pidieron fuego". Eso sí, lo hace con mucha educación, pues en su queja da las gracias y deja una curiosa y original posdata que a buen seguro dará mucho que hablar entre el resto de vecinos.

"Si quisiéramos ambientación holandesa, ya hubiésemos puesto tulipanes", concluye su mensaje. Una referencia a la legislación de Países Bajos, que en lugares como Ámsterdam permite la venta y el consumo de cannabis desde los años setenta bajo la política de tolerancia, así como a la flor típica de los neerlandeses, el tulipán.

Lo más llamativo de la queja de esta vecina es su habilidad para expresar sus reclamos sin perder la educación al tiempo que utiliza un tono sarcástico. Lo que no aclara es si sabe de qué casa procede el olor tan característico y que le recuerda a un festival de música.

En la publicación del cartel, compartido por la cuenta @LiosDeVecinos, un usuario de X comenta que para averiguar quién o quiénes son los vecinos causantes de sus quejas debe fijarse en "los dientes" porque, en su opinión, los tendrá "como un piano, negro, blanco, o amarillo paella".