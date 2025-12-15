Roban por segunda vez el felpudo a una vecina de Vigo y esta se ve obligada a poner un cartel que es pura educación

El cartel publicado por @LiosdeVecinos sobre lo que ha pasado en una comunidad de vecinos.

Los carteles que se cuelgan en las comunidades de vecinos pueden ser en tono informativo para comunicar la celebración de juntas ordinarias y extraordinarias. También para detallar cualquier tipo de desperfecto que merece ser cambiado o avería que tiene que ser solventada. Sin embargo, también se pueden utilizar para echarle una bronca a algún otro vecino o para hacer unas reflexiones comunitarias.

Muchas situaciones que se comparten en redes sociales y que tienen como protagonistas a vecinos que han colocado algún cartel de este tipo parecen sacadas más de series de ficción que se han emitido en televisión en las últimas décadas como Aquí no hay quien viva o La que se avecina.

En X también hay una cuenta que se dedica a mostrar todos estos carteles y sucesos surrealistas que se dan en las comunidades. Se trata del perfil conocido como Líos de vecinos, que por ejemplo tiene más de 120.000 seguidores en su cuenta de X.

Desde este perfil se ha compartido un letrero que ha escrito a mano una vecina de un bloque de Vigo que ha llamado mucho la atención a los lectores. "Mientras tanto en Vigo", ha escrito junto a la imagen.

En ese texto, escrito a mano y en mayúsculas, se puede leer lo siguiente: "Soy Sara, del cuarto P74. Ya van dos veces que me desaparece el felpudo y una maceta de 50 euros. Respeto por respeto. Gracias".

Otros carteles virales

Este, sin embargo, no es el primer letrero de este tipo que se difunde en las últimas semanas. Por ejemplo, recientemente se mostró un mensaje visto en una comunidad de vecinos de Madrid en el que se criticaba que un vecino estaba ensuciando los cristales adrede, por lo que desde la junta de ese bloque decidieron poner un cartel para que no volviera a suceder.

"Se ruega no ensuciar el espejo ni los cristales. Se viene observando desde hace meses que aparecen marcas de ventosas y manchas de grasa en los cristales. Por favor, respeten el trabajo de quién limpia y mantengámoslo", se puede leer en el folio.

"Amargados", decidió responder el autor de esas manchas. Entonces, otro vecino llegó y dio la respuesta perfecta: "¿En serio? ¿Respetar el trabajo de los demás es de ser amargado? Qué poco civismo".