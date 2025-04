Se encuentra con estas dos placas en una calle de Sevilla y tarda medio segundo en inmortalizar el momento

El usuario de la red social X (antes Twitter) @Mario_72 se ha encontrado en Callaza de la Sierra, municipio español de Sevilla, con una calle cuyo nombre ha sido el colmo de los colmos, pero por el que tenía antes.

El gestor forestal, implicado al máximo en sus redes sociales para hablar de silvicultura y otros aspectos relacionados con la naturaleza y los bosques, ha cambiado por un momento de tema y difícil habría sido no publicar un tuit con la fotografía que inmortalizaba el nombre de la "calle Donante de sangre y órganos".

"Parece una broma, pero es que me encanta", ha escrito en el tuit, recibiendo decenas de miles de visualizaciones y más de 2.000 'me gusta' (y subiendo). La cosa no queda ahí, ya que ese no es el kit de la cuestión, sino el nombre anterior de esa calle: calle Matadero.

Esto ha despertado rápido las reacciones de los usuarios de X, a los cuales les ha parecido muy irónico que primero se llamase "matadero" y más tarde"donantes de sangre y órganos". Gracias a ellos se ha descubierto que la calle con la que hace esquina todavía se llama así

El usuario @EnriqueZubiria ha encontrado también la calle "Don Alfonso El Sabio" en Sevilla, que antes se llamaba la "calle Burro". El propio Mario, ante el éxito de su tuit, ha destacado algo para reflexionar en general: "Este tuit lleva más 'me gusta' que ningún otro de los centenares que he escrito, algunos de ellos tenían un contenido técnico o normativo de bastante relevancia".

"No entiendo cómo esta gilipollez de foto tiene tanto éxito. ¿Será que solo lo superfluo triunfa?", ha rematado Mario, dando por cerrado el caso.