Se va de Erasmus a Italia y cuenta lo que le ha pasado en su primera clase: "Qué terror, qué todo"

Irse de Erasmus es vivir experiencias enriquecedoras (y no tan enriquecedoras) que se recordarán toda la vida. Las risas y la diversión están aseguradas, pero tampoco es todo un camino de rosas.

Si no, que se lo digan a la usuaria de TikTok @nara.lemon, que ha compartido en esa red social su dura experiencia en el primer día de clase en Italia.

"No tendréis los santos cojones de decirme que el italiano es fácil. Me decían: sí, sí vete a Italia que el italiano es como el español. No lo he pasado tan mal en una clase en mi vida", dice desolada.

"Llevo 48 horas sin dormir, no entiendo nada. ¿Qué es el italiano? ¿Por qué lo hablan tan rápido? ¿Por qué es tan raro este idioma? No lo entiendo. Mi cara durante toda la clase era un cuadro, pero no un cuadro bonito. Era el cuadro de El Grito. Terror, horror, todo. todo mal", se lamenta la joven.

"Después de mi primera clase en una universidad italiana creo que va siendo hora de coger mi billete de vuelta a España", sentencia antes de contar que ha tenido una clase de dos horas y se ha entrado del 5% del contenido.

"Conclusión: España, te echo de menos. Con lo fácil que parece en Barcelona, mi idioma, mi catalán, mi castellano, mi todo y aquí me hablan en italiano y en inglés. Para que veáis de qué forma me ha afectado esta clase, me voy a comprar algo dulce porque os juro que necesito algo dulce después de semejante clase, qué terror, qué todo", finaliza.