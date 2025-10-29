Se escucha perfectamente lo que le gritan a Mazón nada más aparecer en el Homenaje de Estado: "Ríete, ríete viniendo aquí..."

Carlos Mazón en el Homenaje de Estado a las víctimas de la DANA

Este 29 de octubre es el primer aniversario de la terrible DANA que azotó la Comunidad Valenciana, cobrándose la vida de 237 personas, 229 de ellas en la provincia de Valencia, siete en Cuencia y Alicante y una en Málaga.

La tensión crece cuando ha aparecido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Homenaje de Estado a las víctimas, y se ha escuchado perfectamente durante la retransmisión de RTVE lo que le han gritado algunos de los asistentes.

"Cabrón, puto cobarde eres, rata, rata cobarde, asesino, nos has matado la vida a todos, cabron, ríete, ríete, ríete de nosotros viniendo aquí, te ríes de nosotros y de nuestros familiares. No te queremos, cabrón, con la periodista, sinvergüenza, cuando estaba la gente ahogándose", le han gritado poco antes de la aparición de los reyes Felipe VI y Letizia, a quien sí han aplaudo.

(Noticia en elaboración).