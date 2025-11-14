Se indigna (y mucho) con la escena que ha visto en la puerta de un Lidl tres minutos antes de abrir: "Cómo me molesta esto"

La escena que ha contemplado una clienta de Lidl minutos antes de que abriese ese supermercado, a las 9.00 horas, la ha provocado una profunda indignación y ha abierto un debate sobre la empatía que se tiene con los trabajadores que desarrollan sus labores de cara al público.

"Estoy esperando a que abran en Lidl, son las 8.57, yo entro a trabajar a las 9.15 y estoy esperando. Alucino con la gente que creo que no ha trabajado en su puñetera vida de cara al público", empieza diciendo la usuaria de TikTok @elmundodehenar en un vídeo que ha provocado más de 1.400 respuestas.

"Quiero comprar una cosa antes de entrar a trabajar porque después ya no puedo venir, pero no me apetece nada estar aquí a las 9.00 haciendo presión a la gente que está abriendo. Yo sé que es su trabajo, pero es que tengo aquí al lado a una pareja, a un hombre y una mujer que estarán jubilados y su vida solo es venir a comprar al Lidl a las 9.00, y está la chica limpiando y aparece la mujer, sale del coche y le dice: 'Son menos tres minutos, voy a salir para hacer presión para que abran porque es que aquí hay gente ya esperando, entonces voy a hacer presión porque, si no, no abrís", relata la clienta.

"Se lo ha dicho con una sonrisa un poco irónica como diciendo... esto es de broma. ¿Pero sabes lo que molesta, señora, a la gente que trabajamos de cara al público que antes de tu hora de entrada o cuando estás a punto de cerrar te entre alguien y que te empiece a preguntar?", cuestiona.

"Me da mucha rabia"

"Sé que quieres entrar al Lidl, lo entiendo, pero hasta las 9.00 no abro. ¿Por qué me metes presión? Me da mucha rabia, esta gente me molesta. Cada vez noto que me molesta más la gente que no tiene empatía con las demás personas porque al final, cuando te dedicas de cara a las personas, te das cuenta de la gente que nunca se ha dedicado a esto, a algo así, y lo poco empáticos que son. Cómo me molesta esto", expresa.

En las reacciones, muchos usuarios comparten la indignación de la usuaria, aunque son muchos otros los que añaden matices.

"Cada uno sabrá sus cosas"

"Mi padre está jubilado, y tiene que ir a buscar a sus nietos más rehabilitación cada día. Así que sí, tiene que ir a las 9. Cada uno sabrá sus cosas", dice una persona. "¿Tú sabes tus circunstancias, ¿sabes la de esos jubilados?", plantea otro.

Otros son menos comprensivos: "Cuanto más conoces a los clientes, más te gustan sus mascotas". "Eso pasa en todos los súper los jubilados un cuarto hora antes de la apertura y protestando", señala otro.