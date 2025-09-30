Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una anciana no puede pagar la compra en un Lidl, un cliente se ofrece a ayudar y la reacción del resto da para la reflexión
"Me pareció un poco raro".

Rodrigo Carretero
Un supermercado de Lidl.GETTY

La escena que un cliente del supermercado Lidl vivió en una de las cajas ha provocado un vivo debate en TikTok, donde él mismo ha relatado lo sucedido y compartido su sorpresa.

"Llegué a la caja y había una seora mayor delante, entre 80 y 90 años. La mujer pasó su compra y la cajera le dijo el coste, que eran 19,89 céntimos. El caso es que la mujer abrió el bolsito que llevaba y en vez de sacar lo que quería sacar pues sacó un billete de 10 euros", cuenta el usuario @divalmadrid.

"Ella se puso muy nerviosa y le empezó a decir a la cajera que le fallaba mucho la vista y que pensaba que había cogido 50 euros en vez de los diez que sacaba. La cajera le intentó decir: 'Deje usted la compra y acérquese a casa'. Pero la mujer se ve que vivía lejos. Se puso nerviosa y se le veía que no sabía qué hacer", prosigue.

Ante la situación, el usuario decidió intervenir: "El caso es que me ofrecí a pagarle la parte que faltaba de la compra, los 9,89. La cajera se quedó con cara de sorprendida como diciendo: ¿Sí?. Pues sí, es una persona mayor y por 9,89 tampoco me va a sacar a mí de gran cosa". 

"La mujer muy agradecida, le dio las gracias a mi mujer, se puso a medio llorar muy agradecida. La cajera se quedó bastante sorprendida y había gente detrás de mí en la cola que se quedaron con cara de sorprendidos, como si esto fuera muy sorprendente. A mí no me lo pareció, me pareció más un gesto de respeto y educación", subraya.

"Me pareció un poco raro que la gente que había alrededor se quedase como muy sorprendida. Había casi alguno como diciendo: ¿Qué has hecho? No sé", plantea.

En los comentarios son muchos los que aplauden el gesto, pero otros tantos plantean que quizá la mujer suela ir a ese supermercado a hacer lo mismo de forma habitual, y por eso la reacción de quienes ya la conocían. 

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Si vas mucho a esa tienda fíjate un poco. Soy vigilante de seguridad", dice una persona. Otros celebran el gesto del usuario: "Yo hubiera actuado igual. La mujer se había equivocado al coger el dinero, si le pasara a mis padres me gustaría que le ayudaran igual". "Pues me parece lo mas bonito del mundo, te aseguro que yo hubiera hecho lo mismo. Pero sobre todo empatía, en unos años nos puede pasar a nosotros y nos encantaría q alguien hiciera lo mismo", señala otro. 

