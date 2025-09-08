Se va de intercambio a EEUU y revela las preguntas que le han hecho sobre España: increíble, pero cierto

El estudiante y creador digital @piedrolaenusa se ha ido de intercambio a Estados Unidos y transcurrido un tiempo allí le ha sido inevitable publicar un vídeo revelando qué tipos de preguntas le han hecho los estadounidenses sobre España. Inevitable porque han sido tan sorprendentes como "históricas", tal y como ha descrito.

"Son las cosas más tontas que me han preguntado los estadounidenses en mis primeras semanas de intercambio. Quedaos a ver el vídeo porque no decepciona", ha advertido al principio de la publicación, que ha acumulado hasta el momento más de 100.000 visualizaciones y 12.000 'me gusta'.

Según ha revelado, una de las primeras preguntas que le hicieron en el aeropuerto es si en España sabían lo que eran los espaguetis, ya que al día siguiente le dijeron que los iban a comer. "Yo venía cansado del vuelo y se me ocurrió decirle que Italia estaba muy cerca de nosotros", ha comentado.

Lo segundo que ha mencionado es tan increíble como difícil de digerir: "¿Tenéis coches?". "Sí, tenemos coches, aviones, no estamos en el cuarto mundo... Soy de Madrid", ha ironizado. Otras preguntas, de tantas, es si sabía hablar español y, por si fuera poco, que Madrid era la capital de México.

Por último, pero no menos importante, le preguntaron también si en España había comida rápida. "Tenemos que coger un caballo, ir a un restaurante bueno, bueno no, que no hay, vamos al tío que está cortando los filetes de la carne de la vaca", ha pronunciado con sarcasmo.

En cuanto a reacciones, muchos han opinado lo mismo: "Se creen que vivimos en la Edad Media". "A mí me preguntaron si hablo español después de decir que soy de España", ha respondido la usuaria @.paulaa_25. El usuario @lordsidiuz ha razonado que para ellos "solo existe EEUU, el resto del mundo no vale la pena para ellos, ni en los libros ni en la tele. Solo hay una historia: la suya. Y solo les interesa lo que les pase a ellos".