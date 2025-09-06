Se le cae el móvil de un avión y lo que pasa es totalmente surrealista: nadie puede dar crédito

El creador de contenido Pau Ramis (@pau.ramis) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cómo se ha encontrado su móvil después de que se le cayera de un avión haciendo paracaidismo.

"¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Nos acaba de volar el móvil mientras íbamos en paracaídas y aquí estamos buscándolo", ha contado el tiktoker, enseñando en el vídeo el momento exacto en el que se le cae el iPhone mientras está en el aire.

"Ha caído, aquí estamos nosotros, y ha caído en medio de un campo. Y ahora vamos aquí, con Adri, a encontrarlo. Seguimos informando", ha relatado Ramis, mientras muestra como lo está buscando junto a su amigo con el ordenador.

"Estamos ahora mismo pasando por aquí. Y tenemos que hacer así... Sí, esta casa es, esta casa yo creo. Vale, ya estamos aquí, a ver qué encontramos. Let's go!", ha manifestado el creador de contenido, mientras se embarcan en la aventura de localizar el dispositivo.

"No lo encontrábamos y he tenido que pulsar el botón de reproducir sonido. ¡Está cerca! No me lo puedo creer. ¡Está cerca!", ha exclamado Ramis, quien no daba crédito a que el móvil siguiese funcionando después de una caída así.

"¡Está cerca! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No le ha pasado nada! ¡Está impecable! No me lo puedo creer. Ha caído desde 5.000 pies de altura. Increíble, no me lo puedo creer. ¡Qué suerte! ¡Vamos!", ha concluido el tiktoker al encontrar el iPhone, sin poder contener la emoción.

"No me puedo creer que se le caiga el móvil desde un avión y lo recupere, y luego a mí se me cae de la cama y se parte"; "Menos mal que ha caído en el campo porque se le cae a alguien encima y lo mata"; "Es que estaba con el modo avión chicos", han comentado algunos usuarios.

"¡Soy técnica de Apple y no es la primera vez que veo esto! Un cliente me vino porque su hijo pequeño lanzó el móvil desde un séptimo piso, cayó en unos matorrales y lo único que traía roto era el cristal de la cámara trasera, ¡y porque cayó sobre esta y la funda no protegía la cámara!", ha comentado otra usuara.