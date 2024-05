Se lleva una sorpresa a cuenta del concierto de Taylor Swift nada más volver a Madrid

La cantante Taylor Swift actuará el miércoles y el jueves en Madrid y miles de sus seguidores están enloquecidos. La ciudad se ha blindado para la ocasión y hasta la Policía Nacional ha dado instrucciones a los swifties para que no tengan problemas.

Otro tema aparte es el de los vecinos de la zona. A los que se quejan del ruido que provocan los conciertos en el recién remodelado Santiago Bernabéu, campo del Real Madrid, se suman los temas logísticos.

Una usuaria de TikTok que vive por la zona del Bernabéu, que abarca mayormente una parte del Paseo de la Castellana, ha contado que se fue el fin de semana a Navarra a casa de sus padres y al volver no estaba su coche aparcado donde lo había dejado.

"Me cago en el concierto de Taylor Swift. No llego hoy lunes por la mañana a mi casa después de haber pasado el finde en Navarra en casa de mis padres y me dice el portero, ¿no tendrías tu coche aparcado en la calle?", ha contado.

Y, efectivamente, sí lo tenía porque se fue en tren. Ahí se dio cuenta de que la grúa se había llevado todos los coches de la zona por el concierto. "Pero tranquila que no tienes que pagar multa", le dijo también el portero.

"Estamos a lunes por la mañana y el concierto es el jueves, ¿cuándo se lo han llevado? que era consciente de que me habían a hacer moverlo, y eso que no vivo delante del estadio ni nada y lo tenía bastante para arriba pero, por dios, un poco de avisarme. Encima ahora no sé dónde está", ha revelado antes de decir que ha metido su matrícula en la web de los depósitos y ahí no aparece.