El BCE no echa más gasolina al fuego y mantiene los tipos de interés pese a la guerra en Irán

Mantener el tipo en tiempos convulsos. El Banco Central Europeo (BCE) parece estar evitando caer en la misma trampa que en 2022. Al menos, por el momento. La guerra en Irán y el aumento de los precios del petróleo y del gas, con un repunte total este mismo jueves, todavía no ha causado suficiente efecto como para que Fráncfort active la maquinaria restrictiva.

Al igual que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos este miércoles, el BCE ha decidido seguir los mismos pasos y mantener el precio del dinero en el 2% para ganar algo más de tiempo.

Las dudas, que no han sido pocas, sobre si el organismo de Christine Lagarde iba a activar una subida del precio del dinero se han disuelto. Al menos en la reunión de marzo, todo sigue como en los últimos nueve meses, sin cambios.

"El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE y tiene la determinación de asegurar que la inflación se estabilice en el objetivo del 2 % a medio plazo", ha señalado en el comunicado.

"Perspectivas mucho más inciertas"

En el escrito, el Consejo de Gobierno del BCE ha advertido de que la guerra en Oriente Próximo "ha creado riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico, que hacen que las perspectivas sean mucho más inciertas".

"La guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo debido al encarecimiento de los precios de la energía. Sus implicaciones a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto, como del modo en que los precios de la energía afecten a los precios de consumo y a la economía", han defendido.

Otro de los comentarios destacados tiene que ver con que el BCE "se encuentra en buena posición para navegar esta incertidumbre". "La inflación se ha situado en torno al objetivo del 2 %, las expectativas de inflación a más largo plazo están firmemente ancladas y la economía ha mostrado resiliencia en los últimos trimestres", han razonado.

Petróleo y gas, disparados

Casualidad o no, el mismo día en el que el BCE ha dicho 'no' a tomar la misma ruta que ya adoptó durante la subida de precios de la energía en 2022 tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania, los precios del petróleo o del gas se han disparado por completo.

Después de los ataques a refinerías en Oriente Próximo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha crecido un 6%, superando los 114 dólares antes de la apertura de las Bolsas.