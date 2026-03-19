He probado el Nothing Phone (4a) Pro: te cuento que me ha parecido tras varias semanas de uso

Resumen: He usado el nuevo Nothing (4a) Pro durante dos semanas. Lo primero que tengo que destacar es el cambio de diseño. La marca británica apuesta por un cuerpo metálico de una sola pieza, poniendo fin a las trasparencias. Pero ojo, que esto no implica la pérdida de su seña de identidad. Si tengo que destacar algo es su brillante pantalla, una nueva Glyph Matrix que funciona muy bien en el día a día, una buena batería y unas cámaras que rinden bien, aunque con la pena del recorte en la frontal. En general, es muy completo, cómodo y diferencial del resto, pero también me parece un punto en su contra el recorte en RAM pasando desde los 12 a los 8 GB.

Ventajas

Su pantalla me parece brillante, en todos los sentidos.

Su nueva Glyph Matrix es una genialidad de la casa y da más juego del que parece.

Aunque cambia un poco en diseño, me parece muy elegante, muy cómodo en mano y no se pierde la seña de identidad de la marca. Pese a ser un poco más grande que el (3a) Pro, el peso es similar.

Desventajas

Su cámara frontal de 32 megapíxeles va suficientemente bien. Pero no entiendo el recorte en el sensor de los 50, de la pasada generación a los 32 megapíxeles.

No es la única marca que recorta en RAM. Pero ahora parte desde los 8 GB en lugar de los 12 GB, costando lo mismo.

Mi reseña del Nothing Phone (4a) Pro

Puestos a hablar de Nothing, hagámoslo del Phone (4a) Pro. El hermano mayor del Phone (4a) no defrauda. Lo he usado durante dos semanas y da lo que promete. El smartphone de la compañía británica aparece con aires renovados. Al menos, estéticamente.

En esta ocasión, apuesta por un cuerpo metálico de una pieza que, pese a todo, no le hace perder su seña de identidad. Sí es cierto que siempre he sido team cristal en la parte trasera de los móviles de Nothing, pero este me parece muy elegante. Creo que se asemeja un poco más a lo que estamos viendo en el mercado.

Pese a ello, ojo, porque en su sistema de cámaras demuestran que sí, es un móvil de Nothing. Todo el módulo sigue la línea del Phone (4a), con un cristal que protege a la nueva interfaz Glyph Matrix.

La nueva interfaz Glyph Matrix del Nothing Phone (4a) Pro. Sergio Coto / El HuffPost

En cuanto a cámaras, nos encontramos un triple sensor Sony: una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica; una cámara periscópica de otros 50 megapíxeles, con un zoom óptico de hasta 3,5 aumentos y es la primera en un smartphone que cuenta con un zoom que alcanza los 140 aumentos; y una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles.

El cambio que no me parece tan maravilla es el del sensor frontal. Pasa de los 50 a los 32 megapíxeles, en comparación con su predecesor. Es cierto que sigue respondiendo bien, pero es una pena que pierda algo de calidad.

Entre todas sus especificaciones, de lo que más me ha gustado ha sido su pantalla ultrasuave de 6,83 pulgadas, con el vidrio Corning Gorilla Glass 7i para aumentar su resistencia. Pese a ser ligeramente más grande que el Phone 3a (Pro), pesa prácticamente lo mismo y cuenta con un panel AMOLED flexible de alta resolución.

Lo mejor está en su brillo, con 5000 nits. Es la más brillante de la compañía hasta la fecha y la he probado en exteriores y va que da gusto. Junto a ella, le acompañan dos micrófonos de alta definición y dos altavoces estéreo duales. Puedes ver contenidos multimedia en exteriores y, de paso, escucharlos bien.

En cuanto a potencia, el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 responde muy bien. No es que sea el chip más potente del segmento, pero sí me ha parecido óptimo para algunos procesos exigentes. En juegos, ha respondido de la forma esperada.

Volvemos otra vez a la Glyph Matrix. De primeras, me parecía una función que no iba a usar mucho. Pero al final tiene su gracia. Sirve para las alertas importantes, mensajes e incluso como temporizador. Está fabricada con 137 mini LED de precisión, un 57% más grande y mucho más brillante.

Gracias a esta nueva interfaz, podemos gestionar las Essential Notifications para asignar iconos a contactos. De esta manera, ese icono se traslada a la Glyph Matrix y podemos identificar de quién se trata. De hecho, ha mejorado bastante el Essential Space, siendo más organizado e intuitivo y se puede buscar todo mucho más fácil.

De hecho, Nothing OS, basado en Android 16, ofrece una experiencia tal y como nos imaginamos a la marca británica. Sinceramente, me parece muy rápido e intuitivo, integra muy bien todas las herramientas esenciales de la IA y ofrece una opción de personalización casi perfecta.

Con Nothing sabemos que lo que tienen entre manos no suele fallar. El Phone (4a) Pro es un smartphone muy completo, con un diseño que me convence mucho, con buena potencia, pantalla de escándalo y una batería de 5080 mAh que le vuelve a colocar en una posición aventajada en la gama. Su precio de salida parte desde los 429 euros.