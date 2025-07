Se va al mar con estos dos objetos y atención al invento que la hace estar como una reina

La creadora de contenido Isabel María (@isabelmariapv) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando el invento que se ha montado con solo dos objetos para estar como una reina en medio del mar.

"Quillo, hoy sí que me he montado yo bien el chiringuito. Me he puesto la silla en la tabla de paddle surf para merendar aquí en el mar relajada", ha comenzado contando la tiktoker.

"Mira, mi bocadillo de chorizo Revilla, ¿vale? Y mi Coca-Cola fresquita illo. Escúchame, aquí me pongo yo 'espatarraga' al solecito", ha comentado la creadora de contenido, feliz con su invento.

"¡Ay! Illo, no me digáis que no se está bien. Y esta tabla me la ha dejado una amiga y es rosa, a juego con mi silla. ¿Yo qué más quiero?", ha preguntado Isabel María.

"Mírala a ella, mírala, mírala. Ahí comiendo tranquilita. Niña, anda que no estás bien, eh", le han comentado sus amigos, quienes estaban gabando la escena desde otra tabla.

Además, se puede ver a la andaluza remando sentada encima de la silla al darse cuenta de que se ha desviado un poco a causa de la marea sin mayor dificultad y con una estabilidad que impresiona.

"Estoy en la gloria, señor. La hemos amarrado aquí porque yo he visto un TikTok de un hombre que la había amarrado y he dicho: pues yo también lo voy a hacer con mi silla", ha concluido.