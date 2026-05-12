Se van sin pagar de un bar y encima dejan esta nota a los dueños

Afortunadamente, hacer un "simpa" —irse sin pagar la cuenta de un restaurante— no es habitual en España por eso cuando pasa es noticia. La cuenta Soy camarero, encargada de compartir contenido de hostelería, ha publicado el desagradable episodio que se ha vivido en un bar por culpa de unos clientes que se fueron sin pagar.

Como se puede ver en la foto que adjunta Soy Camarero, unas personas se han ido del local sin abonar la cuenta y encima han dejado un mensaje a boli detrás del ticket que dice: "Nos vamos haciendo un simpa porque pedimos la cuenta varias veces y...".

"Dejan una cuenta en la mesa y al rato cuando vuelve el camarero para cobrarla, resulta que hacen un simpa y dejan detrás del ticket este mensaje, un poco de empatía, respeto y educación tanto hacia la empresa, al empleado y a nuestro trabajo", denuncia Soy Camarero en la publicación.

Qué dice la policía

Pero ojo porque aunque pueda parecer algo inofensivo, irse sin pagar puede tener consecuencias legales.

En un vídeo publicado en TikTok por la Policía explica qué consecuencias podría tener hacer un simpa: "Si te vas sin pagar lo que consumes en un establecimiento, podrías estar cometiendo un delito de estafa, cuyas penas van desde multas, en los casos leves, hasta ocho años de prisión en los más graves".

Además, es un delito de estafa. El artículo 248 del Código Penal establece que "cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno".

Pero hecha la ley hecha la trampa. Las sanciones, si el delito es inferior a 400 euros, se quedan en multas. Pero ojo porque si se acumulan varias condenas firmes por estafa leve, pasa a ser un delito grave.