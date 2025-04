Se van sin pagar de una hamburguesería y encima ponen seis reseñas negativas: atención a la respuesta del dueño

El dueño de una hamburguesería de Murcia, El Capo Burger, Mariano (@marianoypunto), ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando lo que le ha pasado con unos clientes que se han ido sin pagar y, además, le han puesto seis reseñas negativas.

"Bueno, me paso por aquí hoy para dar una respuesta pública a una persona que ha hecho una reseña de nuestro local, que es el Capo Burger, a través de Google, ¿vale? Una reseña negativa", ha comenzado diciendo el hostelero.

"Es una mesa que estuvieron aquí cenando ayer, que estuve yo aquí presente. No estuve en sala pero estuve en cocina y sé de qué va el tema. Me veo en la obligación de responderles a través de este vídeo, porque hay cosas que son verdad y hay cosas que no", ha comentado propietario.

Entre las críticas de los clientes, éstos han destacado que el establecimiento tardó mucho en ponerles dos sillas extra cuando habían reservado mesa para cinco personas y se presentaron siete comensales.

"A ver, Eva. Se llamaba Eva la señora, que la recuerdo. Te pedimos disculpas si no habían sillas. Eso son fallos que puede haber en un establecimiento, sobre todo cuando hay un momento en el que hay mucha gente, cuando está el local lleno hasta arriba, pues son problemas que pueden pasar, que nos quedemos sin sillas", ha contestado Mariano.

En las reseñas también han criticado que pidieron cerveza en jara y se le puso un vaso de 33 centilitros porque tenían las jaras sucia y las estaban lavando. "Correcto, en ese estaban las jarras estaban lavándose, pero te pusimos vasos de 450 mililitros, ¿vale? Estos pasos no son de 33 centilitros, estos vasos son de 450", ha matizado el dueño.

Además, la usuaria ha comentado que les faltaron al respeto al señalarles lo de las jarras, algo que el hostelero ha refutado categoricamente: "Ahí atrás está la cámara de vigilancia del local, está grabando 24 horas todo lo que pasa, y yo lo he revisado y no hubo ninguna falta de respeto hacia vosotros".

La clienta también ha criticado la comida, tanto las patatas, como la ensalada y los nachos. Pero lo que de verdad ha hecho mella en el propietario del local ha sido la crítica a la calidad de sus hamburguesas.

"Es que ya no sé qué decirte Eva, es que no te gustó nada. Las hamburguesas tengo decirte que tenemos la mejor carne que existe ahora mismo, que es carne de chuletón de vaca madurada, y son carnes trituradas a diario que nos las traen todos los días recién trituradas para nosotros", ha asegurado Mariano.

Además, también ha apuntado que los panes de las hamburguesas son "panes hechos caseros en una panadería de las mejores que hay en Murcia, que también nos trae los panes todas las mañanas hechos para nosotros".

"Entonces, te digo lo mismo antes: para gusto los colores. Pero sí es verdad que la calidad que tenemos en hamburguesas es posiblemente de lo mejor que exista ahora mismo", ha afirmado el hostelero.

"Vale Eva, te pido disculpas por todo lo sucedido. A lo mejor no estuvo todo como tú esperabas o a tu gusto, ya que te digo para gusto los colores. Habéis puesto seis reseñas negativas. La verdad que a mí esto me duele porque soy una persona que trabaja cada día para mejorar y cada día para sacar a su familia adelante y para seguir creciendo", ha insistido el dueño del local.

"Pero lo que sí me jode mucho es que has puesto una reseña negativa, tanto tú como todo el resto de mesa pero, sin embargo, se te olvidó pagar, Eva. Que a lo mejor no te diste cuenta, ¿vale? No lo sé", ha manifestado Mariano en tono irónico.

"Me están diciendo aquí que se pagó la mitad porque en vuestra mesa cuando os dieron la cuenta dijisteis que a otro camarero le habéis pagado la mitad con tarjeta siendo mentira", ha asegurado el propietario de la hamburguesería.

"Y espérate, que has puesto: 'No volveremos más ahí porque hay muchas mejores opciones por Murcia'. Eva, yo entiendo que no vas a volver por aquí porque hay muchas mejores opciones, pero entre otros motivos no vas a volver porque dejaste a deber dinero, porque te fuiste sin pagar", ha criticado el hostelero murciano.

"Sé que no lo has puesto porque es feo que tú pongas en un comentario que te has ido sin pagar, pero para eso estoy yo aquí para decírtelo. Te fuiste sin pagar, Eva. Pagaste la mitad de la cuenta y la otra mitad dijiste que la habéis pagado con tarjeta siendo mentira", ha asegurado el dueño de la hamburguesería.

"Entonces, pues nada, que en lo que a mí respecta como propietario te pido disculpas en lo que fallaron nuestros trabajadores, que no fue mucho, fue poco. Pero eso sí, si algún día pasas por aquí y te acuerdas, paga lo que dejaste deber, que estamos aquí nosotros para trabajar y para pagarle a los trabajadores, pagar impuestos...", ha señalado Mariano.

"Si todos hacen lo que has hecho tú, pues al final tendremos que cerrar. Entonces, cuando pongas la reseña negativa, ponla completas. Termina de poner que no pagaste, Eva", ha concluido el propietario.