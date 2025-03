Cuenta lo difícil que es ser celíaco en muchas ocasiones: "Ni os imagináis lo duro que llega a ser"

El creador de contenido sobre productos sin gluten, Marc, más conocido en TikTok como @singlutenbarcelona ha subido un vídeo a su cuenta de la red social quejándose de lo duro que es en ocasiones ser celíaco.

"Una de las cosas que más odio de ser celíaco es venir a estos sitios y no poder comer nada, absolutamente nada", ha comenzado diciendo el tiktoker al inicio del vídeo, en el que se puede ver que está en la sección de bollería y panadería de un Lidl.

"Encima mira los precios, ¡es que mira los precios! Cuando yo pago por un croissant de mierda dos euros", ha censurado el usuario, totalmente indignado al ver la comparación con los productos sin gluten.

"Y sí, ya se sabe que todo eso es veneno y es muy malo, pero me vas a decir tú que de vez en cuando no te apetece comerte esas cosas. Pues nosotros no podemos", ha añadido el creador de contenido, haciendo referencia a los productos de bollería.

"Ni os imagináis lo duro que llega a ser el ser celiaco en muchas ocasiones", ha manifestado el usuario en la descripción del vídeo, una opinión que han suscrito muchos de sus seguidores.

"A mí lo que me mas pena me da es haber perdido la espontaneidad de comer lo que quieras cuando quieras, como por ejemplo disfrutar en los restaurantes o comer comida cuando vas de viaje", ha comentado un usuario.

"Yo es lo que peor llevo, los cruasanes, los donuts... y mira que era de comérmelos muy de vez en cuando, pero esa vez se echa de menos", ha señalado otro internauta en la sección de comentarios.