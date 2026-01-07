Denuncia en una reseña que el camarero no limpió su vómito y el dueño del restaurante da una respuesta ejemplar

Un restaurante ha sido el escenario de una situación insólita durante estas navidades. La cuenta de X @SoyCamarero ha compartido una reseña donde un cliente denuncia el mal servicio que le has ofrecido un establecimiento. Concretamente, lo califica de "pésimo" y describe lo sucedido como "flipante".

La denuncia de esta usuaria, no obstante, se justifica en lo que le ocurrió a una amiga con la que compartía mesa dentro del establecimiento. "Ha vomitado y no han sido capaces de limpiarlo", ha contado, visiblemente indignada.

Al hilo de esto, también denuncia que el camarero les dijera que "a la próxima" les invitaría a "un chino". Tras ello, la respuesta del restaurante no se ha hecho esperar, y en primer lugar han pedido disculpas al cliente.

"Lamentamos profundamente lo sucedido y esperamos que su amiga ya esté mejor", han dicho, aprovechando al mismo tiempo la ocasión para aclarar que su equipo "siempre tiene muy buen rollo con los clientes".

Sobre sus empleados, han asegurado que no creen que "hayan hecho comentarios con mala intención". Además, han añadido que en la situación que denuncia este cliente, los camareros les dejaron "un rollo de papel de cocina entero", pues pensaron que "al vomitar encima de la mesa "ustedes mismos lo limpiarían".

Quién tiene que limpiarlo

La denuncia de esta cliente ha puesto sobre la mesa un debate interesante: quién debe limpiar el vómito si un cliente tiene la "mala pata" de sufrir este contratiempo según los marcos sanitarios por los que se rige la hostelería.

Así pues, los restaurantes están obligados a lo siguiente: