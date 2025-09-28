Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Se hacen con una señal de tráfico y convierten su balcón en una rotonda con vistas
Virales

Virales

Se hacen con una señal de tráfico y convierten su balcón en una rotonda con vistas

"Es buenísimo para tener claro el orden de tirada para jugar al UNO".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Tuit de @ElDelBarro@ElDelBarro

La vida en las comunidades de vecinos nunca deja de sorprender. Desde ruidos extraños, carteles de lo más surrealistas, fiestas a deshoras, encontronazos incómodos en el ascensor... 

Estamos acostumbrados a vivir y escuchar todo tipo de situaciones, pero las ideas de bombero del algunos de nuestros vecinos parece que nunca cesan, aunque también hay que admitir que algunas escenas son más divertidas que otras.

Una muestra de ello es esta imagen que ha compartido el tuitero @ElDelBarro a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, donde puede verse qué es lo que han puesto sus vecinos en el balcón. 

"Mis vecinos tienen una señal de rotonda como mesa", ha manifestado el usuario, totalmente patidifuso, junto antes de adjuntar la fotografía, que ya ha alcanzado 663.000 visualizaciones, 53.000 'me gustas' y más de un centenar de comentarios.

En concreto, en la foto se puede ver balcón de un edificio, con una silla de plástico blanca y, en el centro, una señal de tráfico azul circular, con la clásica flecha blanca de rotonda, que los moradores han decidido utilizar como mesa improvisada.

"Es buenísimo para tener claro el orden de tirada para jugar al UNO"; "¿Quién no tiene alguna señal de tráfico por casa?"; "Cada uno tiene la mesa que quiere oye, quiénes somos para juzgar"; "Nueva necesidad desbloqueada", han comentado algunos usuarios.

"En mi piso de estudiantes teníamos un cono de tráfico como árbol de Navidad"; "Bueno, yo tengo una señal de stop en la puerta de mi habitación", han comentado otros tuiteros, quienes, lejos de sorprenderse, han relatado historias similares en sus pisos.

Una idea que también ha sido aplaudida por muchos internautas incluso como ejemplo de reciclaje extremo y aprovechamiento de recursos: "Esto no es reutilizar, es hacer arte urbano"; "No es vandalismo chicos, es creatividad".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 