Se hacen con una señal de tráfico y convierten su balcón en una rotonda con vistas

La vida en las comunidades de vecinos nunca deja de sorprender. Desde ruidos extraños, carteles de lo más surrealistas, fiestas a deshoras, encontronazos incómodos en el ascensor...

Estamos acostumbrados a vivir y escuchar todo tipo de situaciones, pero las ideas de bombero del algunos de nuestros vecinos parece que nunca cesan, aunque también hay que admitir que algunas escenas son más divertidas que otras.

Una muestra de ello es esta imagen que ha compartido el tuitero @ElDelBarro a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, donde puede verse qué es lo que han puesto sus vecinos en el balcón.

"Mis vecinos tienen una señal de rotonda como mesa", ha manifestado el usuario, totalmente patidifuso, junto antes de adjuntar la fotografía, que ya ha alcanzado 663.000 visualizaciones, 53.000 'me gustas' y más de un centenar de comentarios.

En concreto, en la foto se puede ver balcón de un edificio, con una silla de plástico blanca y, en el centro, una señal de tráfico azul circular, con la clásica flecha blanca de rotonda, que los moradores han decidido utilizar como mesa improvisada.

"Es buenísimo para tener claro el orden de tirada para jugar al UNO"; "¿Quién no tiene alguna señal de tráfico por casa?"; "Cada uno tiene la mesa que quiere oye, quiénes somos para juzgar"; "Nueva necesidad desbloqueada", han comentado algunos usuarios.

"En mi piso de estudiantes teníamos un cono de tráfico como árbol de Navidad"; "Bueno, yo tengo una señal de stop en la puerta de mi habitación", han comentado otros tuiteros, quienes, lejos de sorprenderse, han relatado historias similares en sus pisos.

Una idea que también ha sido aplaudida por muchos internautas incluso como ejemplo de reciclaje extremo y aprovechamiento de recursos: "Esto no es reutilizar, es hacer arte urbano"; "No es vandalismo chicos, es creatividad".