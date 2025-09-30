Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Silvia Intxaurrondo da tal repaso a Ayuso por lo del PNV que aún debe estar resonando en la Puerta del Sol
Está siendo uno de los temas políticos de la semana. 

Silvia Intxaurrondo este martes en 'La Hora de La1'.TVE

Hasta La Hora de La 1 han llegado las polémicas palabras de Isabel Díaz Ayuso con Ana Rosa Quintana, donde acusó al lehendakari, Imanol Pradales, de amenazarla usando una frase que se usaba en los tiempos de ETA. 

"El lehendakari me mandó un recado un tanto preocupante porque lo de 'Ayuso entzun, pim pam pum', que es lo que vino a decir y es lo que se decía antaño, me parece preocupante. Y este es socio del Gobierno también", le dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid a la periodista de Telecinco. 

Algo totalmente falso porque lo que Pradales dijo fue: "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun". Es decir, "Ayuso, escucha, Euskadi habla euskera".

Después de poner lo que realmente dijo Pradales y la reacción del dirigente del PNV, que ha mostrado su indignación por la manipulación de sus palabras y por cómo se ha banalizado "el uso de la violencia y a ETA": "Creo que le califica a la señora Ayuso. La retrata y deja en evidencia el tipo de política que quiere hacer".

"Si le incomodó, lo siento, pero en política no todo vale", ha afirmado el dirigente vasco, que ha añadido que es "muy triste" que ocurra algo así. 

"Yo no voy a caer en esa trampa a pesar de la provocación. Seguiré alzando la voz a favor del euskera y de la singularidad de la identidad vasca" ante ataques que ha considerado "preocupantes y graves". "Por supuesto que nadie ha pedido disculpas" por esa malinterpretación de sus palabras "y esa es la desgracia", ha concluido Pradales.

Tras escuchar a varios tertulianos, Silvia Intxaurrondo ha tomado la palabra para decir que Ayuso "miente de forma descarada": "Es que eso no es lo que dijo el lehendakari. No lo dijo". 

"Los políticos también deberían tener, en fin, cierto límite moral que no habría que sobrepasar. Mentir, formar esto. La lengua es rica cuando uno tiene dos, cuando la entiende, claro, y cuando no la usa de forma torticera que es un poquito el caso en el que estamos", ha afirmado tajante la presentadora. 

