Solo una foto del bajo de su vestido basta para saber que ha sido el mejor día de su vida

La tuitera Ana (@anaosu_) ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una simple imagen de los bajos de un vestido con la que no le ha hecho falta decir mucho más.

"Ayer fue el mejor día de mi vida", ha publicado la tuitera, justo antes de adjuntar la comentada fotografía, en la que solo se pueden ver los bajos destrozados de un vestido blanco apoyado en un sillón.

Sin embargo, a veces una imagen dice más que mil palabras y, con solo esta imagen, muchos usuarios se han percatado de lo que pasaba: la tuitera parece que acaba de terminar el día de su boda.

Y es que a los tuiteros no se les escapa una, ya que solo con ver parte del vestido han deducido que se trataba de un vestido de novia y han dado por hecho que acabar con los bajos rotos y manchados indica que ha sido una muy buena noche.

Por este motivo, los usuarios de la comunidad tuitera no han dudado ni un segundo en felicitar a la tuitera y enviarle sus mejores deseos por su casamiento y la nueva vida que le espera por delante.

"Felicidades, qué bonito"; "Ay Dios, ¡enhorabuena! Que seáis muy felices"; "¡Enhorabuena! Sed felices"; "JAJAJA mi vestido terminó igual o peor", han comentado algunos usuarios.