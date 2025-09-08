Sólo Juan José Millás podía responder así a María Pombo

El escritor Juan José Millás se ha pronunciado de una forma inigualable en la polémica provocada por la influencer María Pombo, que aseguró: "Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer".

"Yo estoy de acuerdo. Para leer hay que estar mal. Lo he dicho muchas veces. María Pombo para qué va a leer si se encuentra bien", ha afirmado Millás en A Vivir, de la Cadena Ser.

"Ha tenido ese eco porque debe de ser una influencer de mucha influencia, pero ayer leí en una entrevista en El País a una autora de fanzines que le preguntaban qué está sobrevalorado y decía: está sobrevalorado acabar los libros", ha remarcado el escritor, que ha recordado unas palabras de Umberto Eco.

"Decía que tenía muchos libros en su librería que no había leído porque en su día los había comprado con idea de leerlos pero luego se te amontona el trabajo y se quedan ahí. Pero al cabo del tiempo, como por ósmosis, le han transmitido lo que tenían. Es como si los hubiera leído", ha señalado Millás.

El autor admite que le hace gracia el término sobrevalorado por la "ligereza" con la que se emplea" y ha puesto el foco en el auge de la ignorancia: "El otro día leí que hay una industria de la ignorancia. Hay un nicho de mercado, aprovechémoslo".

Mientras, la propia María Pombo tras la polémica ha dado explicaciones. "La manera que tenéis algunos de llevar todo a los extremos, ofenderos tanto y juzgar pero bueno, cada uno con lo suyo y diré que he notado poca compresión para lo mucho que leéis de ciertas personas", ha empezado señalando Pombo.

"Al principio del vídeo digo no me gusta leer, pero sí digo que me gusta leer ciertas cosas que me parecen interesantes. No sé si son libros suficientemente intelectuales para la gente que sí que es amante de la lectura pero, al fin y al cabo, son libros", ha agregado.