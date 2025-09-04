Un Premio Nadal da una respuesta insuperable a María Pombo

El escritor César Pérez Gellida, Premio Nadal 2024, ha dado una insuperable respuesta a la influencer María Pombo, que ha provocado una enorme polémica en los últimos días tras decir: "Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer".

"Pero si la muchacha tiene toda la razón del mundo. No la violentéis con vuestras palabras. No es importante leer, para qué. Lo único que importa es que COMPREIS libros, luego ya si los queréis leer o no…", ha escrito Pérez Gellida, autor entre otras obras de la popular Memento Mori, en su cuenta de la red social X.

Otro escritor que no ha hablado en concreto de Pombo pero sí de la importancia de leer ha sido Arturo Pérez-Reverte, quien en El Hormiguero ha destacado lo importante que es la lucidez que aportan los libros "para distinguir a los lobos de los corderos" a "los canallas de los honrados" y a "los Anguitas de los Pablo Iglesias".

"Como nos han privado de ella están desmontando esa educación, demoliendo un Estado, incluyendo su educación, la gente está cada vez más indefensa", ha señalado el escritor.

Mientras, la propia María Pombo tras la polémica ha dado explicaciones. "La manera que tenéis algunos de llevar todo a los extremos, ofenderos tanto y juzgar pero bueno, cada uno con lo suyo y diré que he notado poca compresión para lo mucho que leéis de ciertas personas", ha empezado señalando Pombo.

"Al principio del vídeo digo no me gusta leer, pero sí digo que me gusta leer ciertas cosas que me parecen interesantes. No sé si son libros suficientemente intelectuales para la gente que sí que es amante de la lectura pero, al fin y al cabo, son libros", ha agregado.