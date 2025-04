Sor Lucía Caram se atreve a hablar del papa Francisco en unos términos que muy pocos han usado hasta ahora

La popular monja Sor Lucía Caram ha intervenido este sábado desde Roma en el programa laSextaXplica y no ha dudado en hablar de cómo ha vivido el funeral en honor al papa Francisco.

"He venido a despedir a un amigo que se convirtió para mí en un padre, en un asesor, en un confidente y para mí, el papa, era figura de comunión. Lo digo de verdad, me siento huérfana", ha reconocido.

Sor Lucía Caram ha destacado que "Francisco vive" y que "ha sido emocionante ver cómo en la homilía se recuperaba su mensaje". "Hemos tenido un papa cristiano que creía en el evangelio a fondo perdido", ha añadido.

"Creo que es lo más parecido a Jesús que he conocido, que pasó por aquí haciendo el bien y compadeciéndose de la gente. Él era un creyente creíble y este era el mensaje de él", ha explicado.

La popular monja ha detallado que durante sus últimos viajes a Ucrania se sentía huérfana sin el papa. "Me ayudó a construir un hospital de campaña. Él estaba al lado de las víctimas, quería que le explicara la situación de los heridos. Ha sido un hombre de paz", ha expuesto.

"Hoy pensaba, cuando veía la foto de Zelenski dialogando con Trump, que el papa ya estaba haciendo lío. Tengo la certeza que desde el cielo va a ser más útil que desde la tierra", ha zanjado.

Sor Lucía Caram cree que no habrá marcha atrás en el legado de Francisco con el futuro papa y ha justificado que "hoy no se pueden tapar las vergüenzas" y "el que venga tendrá que seguir en esta línea de transparencia y coherencia". "No puede cerrar los ojos porque el mundo clama por esto", ha razonado.

