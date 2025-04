Su hija le pintó las uñas y ahora él cuenta todo lo que le ha pasado desde entonces: da para reflexionar

El psicólogo Rafa Guerrero ha compartido en TikTok las experiencias que está teniendo en las últimas semanas, después de que su hija de seis años le pintase las uñas de rosa, y ha hecho una profunda reflexión al respecto.

"Llevo casi un mes con las uñas pintadas. Hace varios sábados, mi hija de seis años me dijo: 'Papá, te voy a pintar las uñas'. Y yo dije: 'No, ni muchísimo menos, hija'. Pero luego pensé: 'Un momento, ¿y por qué no?'. Entonces le dije a mi hija: 'Está bien, cariño, pero una condición. Mañana domingo me las quito, que el lunes tengo que ir a trabajar", ha contado.

Guerrero subraya que de eso hace ya "varias semanas": "El caso es que estoy feliz, feliz de la vida de tener las uñas pintadas por mi hija. Pero, como os imaginaréis, no todo es tan bonito. No sé si os sorprenderá o no, pero el caso es que he recibido críticas por llevar las uñas pintadas".

"El caso es que me he sentido muy juzgado y rechazado, en ocasiones de una manera así como muy sutil. Esto en aviones, en trenes, en restaurantes y hasta incluso en jornadas de crianza educativa y respetuosa, curioso. Pero es que hasta incluso algún amigo mío muy cercano me ha criticado por llevar las uñas pintadas porque eso es cosa de chicas", destaca.

La conclusión de Guerrero es clara: "Pintarse las uñas no es cosa de niñas, pero es que tampoco es de niños. Es decir, pintarse las uñas es para quien se las quiera pintar, independientemente de que hablemos de hombres o de mujeres. ¡Cuántos estereotipos tenemos que tirar abajo!".