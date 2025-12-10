Le dicen que este queso cremoso de Mercadona se parece mucho a uno de Argentina: “Voy a llorar”

Hay descubrimientos culinarios que unen países, y luego está el momento en el que un argentino prueba algo en Mercadona y siente que, por un instante, la patria vuelve a sus brazos desde la estantería de lácteos. El vídeo que lo demuestra se ha hecho un hueco en TikTok porque toca una fibra universal: la nostalgia de la comida de casa… y el vértigo de comprobar si el sucedáneo español da la talla o no.

La protagonista es Bianca Gómez, argentina afincada en España y cronista accidental de comparativas gastronómicas que levantan pasiones. En este caso, la conversación gira en torno al queso Arzúa-Ulloa de vaca Punteiro, un clásico gallego de pasta blanda que Mercadona vende en piezas de unos 800 gramos. Es un queso suave, muy cremoso y con ese punto mantecoso que lo ha convertido en uno de los más queridos de la D.O.P. gallega. Vamos, el típico queso tierno que entra solo y que algunos argentinos están empezando a mirar como posible salvavidas del añorado queso cremoso de casa.

Bianca decidió ponerlo a prueba sin florituras: a mordisco limpio, que es como se distinguen las verdades de las leyendas urbanas. El arranque ya lo deja claro: “Bueno, este queso dicen que es parecido al cremoso de Argentina, que aquí no hay. Lo vamos a probar ahora. Lo voy a comer así. ¿Listo? ¿Listo?”. Y antes de que nadie pueda responder, le mete un bocado que vale por un comité de cata entero.

La reacción no tarda ni medio segundo: “Sí, oye, voy a llorar, boludo. Es muy parecido”. Ahí lo enseña a cámara, feliz con el hallazgo: “Queso cremoso en Mercadona”. Y remata con un “Me encanta” que suena a bandera albiceleste ondeando sobre un lineal de refrigerados.