Hace esta broma sobre las nuevas reglas que les han impuesto a los concursantes e OT25 y arrasa

Uno de los programas más esperados del año, Operación Triunfo, está a punto de dar comienzo a su nueva edición, conocida en redes como OT2025, algo que tiene a los fans del formato ya completamente entusiasmados.

Además, duante estos días se han podido ya ver algunos cambios en el moviliario de las instalaciones donde los concursantes van a vivir, así como las normas y horarios que van a tener que cumplir durante su estancia.

Y respecto a las reglas de convivencia, ha habido una que ha llamado especialmente la atención de los usuarios de la red social X, anteriormente conocida como Twiter, y es la limitación del uso de TikTok.

"Los concursantes podrán disfrutar dentro de la Academia de 15 minutos a la semana de contenido de TikTok (sin revelar nada del exterior) y veremos sus reacciones a este contenido en el TikTok Corner. #OT2025", ha explicado la cuenta del programa @OT_Oficial.

"Como si fueran yonkis en rehabilitacion con la metadona, estoy llorando", ha comentado en tono bromista la usuaria de la red socal @neocntrl, quien ha conseguido hacer estallar las risas entre la comunidad tuitera.

En concreto, la usuaria ha conseguido que en tan solo unas horas su broma supere ya las máss de 300.000 visualizaciones en la red social, así como los 12.000 'me gustas' y los más de 850 retuits.

Para muchos esto puede no parecer tan dramático, pero teniendo en cuenta la edad de los concursantes, dejar de usar TikTok durante tanto tiempo para muchos será todo un reto.

Algo con lo que además, muchos seguidores de la misma edad de los concursantes han entendido a la perfección, remarcando a través de X que esta norma para ellos sería toda una pesadilla.

"Yo entraria en brote psicótico"; "Yo en mi cuarto tendría literalmente un ataque de ansiedad después de clase de interpretación", "Imagínate no poder tener tu media hora de mirar TikTok antes de dormir, me corto las venas", han comentado los más dramáticos.