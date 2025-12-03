Susanna Griso afirma alegrarse por Silvia Intxaurrondo, pero le deja al momento esta advertencia 

El duelo por ser la reina de las mañanas televisivas ha cambiado. Si antes la batalla quedaba principalmente entre Susanna Griso, de Espejo Público en Antena 3, y Ana Rosa Quintana, de El Programa de AR en Telecinco, ahora la cosa ha cambiado y Silvia Intxaurrondo ha llegado para revolucionar y liderar esta franja horario, tal y como se está pudiendo comprobar durante esta temporada.

En noviembre, el espacio de TVE cerró el mes con un 18,9% de share, muy por delante de sus dos competidores, ya que El programa de Ana Rosa se quedó en un 12,2%, mientras que Espejo Público acabó tercera con únicamente un 11,4% de cuota de pantalla.

Precisamente por ese liderazgo ha sido preguntada Griso durante una entrevista con el portal de Bluper, de El Español. "Siempre te preguntamos por Ana Rosa, pero esta temporada ha sido especialmente llamativo el subidón de Intxaurrondo. ¿Qué te parece?", le han cuestionado.

"No sé mucho a qué atribuirlo. Es cierto que ella no tiene publicidad y nosotros tenemos tres bloques largos en cuatro horas y media. Han sabido aprovecharse de estas autopistas para crecer. La mañana es muy cambiante, y es verdad que a La 1 le está yendo muy bien esta temporada y me alegro por Silvia, pero veremos, el camino es muy largo, que llevo 20 años en las mañanas", ha sentenciado la presentadora de Antena 3.

Sobre la batalla de las mañanas, Griso ha asegurado que está "luchando duramente" y que "el panorama esta temporada está muy convulso y la actualidad es tan sumamente intensa que todo puede cambiar en cuestión de semanas". "Nos viene un año muy electoral en las comunidades autónomas, pero también con la posibilidad de que haya un adelanto en las generales. No lo descarto", ha rematado Griso.