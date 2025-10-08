Susanna Griso responde fuera de plató a Ada Lluch, que afirma que la han echado de 'Espejo Público'

La presentadora Susanna Griso ha usado su perfil de X para responder casi al momento a Ada Lluch, conocida como la "influencer trumpista", que cuenta con más de 300.000 seguidores en la red social de Elon Musk y asidua desde hace unas semanas en algunos platós de televisión.

Este miércoles ha estado en plató y al salir, ya desde el coche, ha afirmado que la han echado del plató por explicar con estadísticas "que España no es un país seguro". "Llevaba las estadísticas conmigo, Susana. Te lo he dicho en directo y después del programa", ha afirmado en X.

Una sentencia a la que ha respondido, también en la red social de Elon Musk, Susanna Griso: "¿Por qué dices que te hemos echado? Te hemos despedido porque íbamos a publicidad después de una entrevista de quince minutos. Y te hemos invitado para una próxima ocasión".

En plató, Lluch ha hablado de cómo ha pasado de ser supuestamente de izquierdas a seguidora acérrima de Donald Trump. Ha contado que poco a poco ha ido formándose su propia opinión fuera de los grandes medios de comunicación.

A sus 26 años, esta catalana se ha convertido, según el programa de Antena 3, en la voz de Trump en Europa. Además, se arrepiente haber sido de izquierdas, woke, vegana y feminista.

Su mayor logro en redes, según de nuevo el programa, es una foto con Donald Trump que luce con orgullo. Asegura que el presidente de Estados Unidos animó a su novio a pedirle matrimonio.

"Mi concepto de felicidad implica tener una familia, lo cual implica tener un esposo", le ha dicho a Griso en plató. Pero donde de verdad han saltado chispas es en el tema de la seguridad.

Ha afirmado Lluch que España no es un país seguro, sobre todo para las mujeres y, sobre todo, a partir de ciertas horas: "No es lo mismo andar por San Cugat que andar en mi calle en Tortosa o en el Raval. Las mujeres y niños y hombres no están seguros en nuestro país".

Pero ojo que según esta señora, en Estados Unidos las personas que provocan la violencia son "las personas transgénero y los inmigrantes ilegales". Algo que ha hecho saltar como un resorte a Susanna Griso.