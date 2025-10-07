La respuesta de Greta Thunberg a Trump plantea serias dudas de quién es el adulto y la joven

No se ha hecho de rogar. La activista sueca Greta Thunberg apenas ha tardado unas horas en salir al paso de una nueva serie de las miles de críticas que acostumbra recibir en redes sociales. Esta vez, no se ha tratado de un usuario cualquiera, ha sido el 45º y 47º presidente de los EEUU, Donald Trump, el que ha dejado varios comentarios contra la joven.

Trump, con un gaslight ('luz de gas') de manual, no ha desaprovechado la oportunidad de, desde su asiento en el mismísimo Despacho Oval, descalificar a Thunberg en lo personal y también en la serie de causas y luchas que defiende. Tras ser preguntado por la prensa, ha dicho que Thunberg "es una alborotadora" y también se ha visto en condiciones de darle 'consejos'.

Esos consejos, en realidad más ataques, han comenzando cuestionando a Thunberg, dejando entrever que debía haberse quedado defendiendo cuestiones medioambientales -dicho por el mismo Trump que ha sacado a EEUU del Acuerdo de París- en lugar de pasar a apoyar la defensa de los derechos humanos en Palestina.

Greta responde a Trump (creemos que lo ha pillado)

"Ya no habla del medio ambiente, ahora está en estas cosas", ha ¿lamentado? Trump, añadiendo que "tiene un problema a la hora de gestionar la ira" y que "creo que debería ver a un médico" -dicho por el mismo Trump que nombró secretario de Salud a un antivacunas-. No se ha quedado ahí el mandatario estadounidense quien ha dicho, buscando la complicidad de la prensa, "si la ves, es una persona joven y está tan enfadada y tan loca".

"He oído que Donald Trump ha expresado una vez más sus halagos hacia mi personalidad..." Greta Thunberg, activista

Tras conocer estas declaraciones del líder de la mayor potencia occidental -o eso dice él-, Greta Thunberg se la devuelto fiel a su estilo. Ese en el que si uno solo viese escritas las declaraciones dudaría en gran medida de quién es un señor mayor, un adulto con capacidad de acumular sabiduría a lo largo de sus 78 años, y quién es la joven de 22 años: "He oído que Donald Trump ha expresado una vez más sus halagos hacia mi personalidad y agradezco que se preocupe por mi salud mental".

Pero Thunberg tampoco se ha quedado ahí. La activista ha asegurado que tomará nota de las "recomendaciones" de Trump. ¿Cómo no hacerlo? O en otras palabras, ¿quién mejor que Trump para reconocer la necesidad de ayuda médica en materia de gestión de la ira? Una cuestión que ha resuelto que es así, "a juzgar por su impresionante trayectoria". Cabe destacar que Greta Thunberg no ha utilizado un exceso de mayúsculas para responder a Trump.