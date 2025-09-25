Susanna Griso pregunta a Page si le hace feliz la reelección de Sánchez en 2027: lo que dice tiene miga

La periodista Susanna Griso ha recibido en el plató de Espejo Público al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para una entrevista para analizar la actualidad en clave política. Sin embargo, uno de los momentos que más ha llamado la atención ha sido justo al principio, cuando apenas se estaban saludando.

Griso le ha dado la mano y lo primero que le ha mencionado es que si "está muy feliz de escuchar que Pedro Sánchez se va a presentar a la reelección en el 2027". Le ha pillado desprevenida la respuesta de Page: "Bueno, tanto como usted". Ha despertado la carcajada de la periodista de forma inmediata.

El socialista ha descartado también abandonar el partido, del que forma parte desde el 1986. Además, sobre la misma reelección, ha estirado el chicle y ha afirmado que "no sé si el contexto casi le obliga a no aflojar, a no darse por vencido".

Sobre qué ofrecería cada partido, Page ha afirmado también que el Partido Popular ofrecería intentar gobernar sin Vox. "Vox diciendo que el PP son unos paniaguados y que si quieren un cambio de verdad, ellos", ha matizado.

"Lo que puede ofrecer el PSOE, ¿qué es? ¿Una gran mayoría? ¿O vamos a vernos obligados a decirle a la gente, oiga, que para que no entre Vox lo que vamos a seguir es pactando con toda esta trola de gente que solo viene a saquear el Estado?", ha opinado Page.

"Es que se me antoja complicado, el PSOE no puede ir a una convocatoria electoral ofreciendo los mismos socios y amistades porque son los que nos han llevado a la ruina", ha rematado Page, verbalizando una vez más sus discrepancias con su partido.

En cuanto a reacciones, hay muchas divididas y la gran mayoría se dirige al socialista: "¿De qué ruina es la que habla este señor? ¿Ruina en el contexto? ¿Económico, social, de empleo, bienestar? ¿A qué ruina en el sentido amplio de la palabra se referirá?".