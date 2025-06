'The Economist' describe a Pedro Sánchez con un término difícilmente discutible 

El prestigioso semanario económico británico The Economist ha analizado la situación de Pedro Sánchez tras conocerse los audios de Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos y acaba definiendo al presidente del Gobierno con un término muy descriptivo: "Superviviente".

"La corrupción en el seno de su partido hiere al presidente del Gobierno español", titula la publicación, que señala que, pese a ser "un superviviente", Sánchez "cada vez lo tiene más difícil".

En el artículo se recuerda que el jefe del Ejecutivo llegó al poder gracias a una moción de censura impulsada por los casos de corrupción en el PP, pero destaca que "él y su Partido Socialista ahora casi han cerrado el círculo".

The Economist explica que Sánchez ha reaccionado al caso "prometiendo una reorganización en el liderazgo del partido y una auditoría externa de sus finanzas", pero afirma que "es poco probable que eso sea suficiente para restaurar su autoridad, o tal vez incluso para salvar su puesto".

"Algunos líderes socialistas afirman que debería convocar elecciones generales anticipadas para que no coincidan con importantes votaciones regionales previstas para dentro de dos años. Otros dicen que debería solicitar una moción de confianza no vinculante, aunque podría perderla", describe The Economist.

El semanario sentencia al final: "Ninguna de las dos opciones es atractiva. Sánchez ha restado importancia a innumerables reveses en el pasado. Su instinto le dirá que intentará hacerlo de nuevo. Esta vez será más difícil".