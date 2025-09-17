'The Guardian' se hace eco de la decisión de RTVE de que España no participe en Eurovisión si va Israel

Foto de archivo de Melody en el Festival de Eurovisión, el pasado 16 de mayo de 2025.

La decisión de este martes del órgano directivo de RTVE de no formar parte de la próxima edición de Eurovisión en el caso de que se permita la participación de Israel traspasa fronteras.

Uno de los medios más conocidos de Reino Unido, The Guardian, se ha hecho eco de la decisión adoptada por el Consejo de la cadena pública y ha dedicado un extenso artículo al asunto.

En un artículo firmado por Sam Jones y Lisa O'Carrol, han detallado que España es "el primer país de los 'cinco grandes' de Eurovisión en anunciar que boicoteará el evento si Israel participa".

"España se ha convertido en el último país en confirmar que no participará en el Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año si Israel participa, y el director de su emisora estatal dijo que 'el genocidio que está teniendo lugar actualmente hace que sea imposible para nosotros mirar para otro lado'", han señalado, en referencia a las palabras de José Pablo López.

También han detallado que el presidente de RTVE ha afirmado que las emisoras de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que gestiona el concurso, "no pueden seguir guardando silencio sobre las acciones de Israel en Gaza".

Desde The Guardian han recordado que Israel "niega estar cometiendo genocidio en Gaza" y que su embajador ante la ONU, Daniel Meron, tachó de "escandaloso" y falso" el informe de la ONU que acusa su país de genocidio.

Después de la tensión vivida en la pasada edición de Eurovisión, también han hablado el proceso de consulta de la UER con "las 37 emisoras que participaron en Eurovisión el año pasado tras convocarse una reunión, organizada por la BBC en Londres, para discutir las diferencias de opinión sobre la participación de Israel en 2026".

"Las emisoras tienen que comunicar a la UER antes de octubre si participarán o no, pero este año el plazo se ha ampliado hasta diciembre, lo que permite tomar decisiones tardías de no participar", ha explicado el medio británico.